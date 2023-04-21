Близько 44 "калібрів": РФ утримує в Чорному морі два ракетоносії, ще чотири - в Середземному
У п'ятницю, 21 квітня, на бойовому чергуванні у Чорному морі помічено дев'ять кораблів, серед них два носії крилатих ракет "калібр", ще чотири - у Середземному
Про це інформують Військово-морські сили Збройних Сил України.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 ворожих кораблів серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр" загальний залп становить до 8 ракет", – пише пресслужба.
Також військові помітили один російський корабель в Азовському морі.
Армія РФ утримує в Середземному морі – 8 суден, з них 4 ракетоносії. Їхній загальний залп становить – 36 "калібрів".
За тиждень прохід Керч-Єнікальською протокою в інтересах Росії здійснили:
- до Чорного моря – 138 судна, з них 44 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 175 суден, з них 51 рухались з протоки Босфор.
Судна рухалися із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
- 20 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало 11 ворожих кораблів, серед яких серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 13 ракет.
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