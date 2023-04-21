Про це інформують Військово-морські сили Збройних Сил України.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 ворожих кораблів серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр" загальний залп становить до 8 ракет", – пише пресслужба.

Також військові помітили один російський корабель в Азовському морі.

Армія РФ утримує в Середземному морі – 8 суден, з них 4 ракетоносії. Їхній загальний залп становить – 36 "калібрів".

За тиждень прохід Керч-Єнікальською протокою в інтересах Росії здійснили:

до Чорного моря – 138 судна, з них 44 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 175 суден, з них 51 рухались з протоки Босфор.

Судна рухалися із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.