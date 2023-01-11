Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці. Від 24 лютого 2022 року до 11 січня 2023 року Росія втратила в Україні:

особового складу – близько 112 960 (+490) осіб

танків – 3094 (+10) од.

бойових броньованих машин – 6159 (+5) од.

артилерійських систем – 2078 (+5) од.

РСЗВ – 437 (+3) од.

засоби ППО – 217 (+0) од.

літаків – 285 (+0) од.

гелікоптерів – 275 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1862 (+2).

крилаті ракети – 723 (+0)

кораблі / катери – 17 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+9) од.

спеціальна техніка – 184 (+1).

Повідомляється, що остаточні дані уточнюють.

10 січня ЗСУ влучили в 3 ворожих пункти управління та 22 райони скупчення окупантів.