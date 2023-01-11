Близько 490 військових, 10 танків і 5 бойових бронемашин: що втратила Росія за добу в Україні
За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 112 тисяч військових, 3094 танки та 6159 бойових бронемашин
Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.Від 24 лютого 2022 року до 11 січня 2023 року Росія втратила в Україні:
- особового складу – близько 112 960 (+490) осіб
- танків – 3094 (+10) од.
- бойових броньованих машин – 6159 (+5) од.
- артилерійських систем – 2078 (+5) од.
- РСЗВ – 437 (+3) од.
- засоби ППО – 217 (+0) од.
- літаків – 285 (+0) од.
- гелікоптерів – 275 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1862 (+2).
- крилаті ракети – 723 (+0)
- кораблі / катери – 17 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+9) од.
- спеціальна техніка – 184 (+1).
Повідомляється, що остаточні дані уточнюють.
- 10 січня ЗСУ влучили в 3 ворожих пункти управління та 22 райони скупчення окупантів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.78Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе