Близько 50% офіційно працевлаштованих українців у Польщі працюють некваліфікованою робочою силою

Про це пише Notes From Poland з посиланням на дані уряду Польщі.



З початку повномасштабної війни кордон з Польщею перетнуло майже 3,2 мільйона людей. За підрахунками уряду, в Польщі залишається від 1,5 до 2 мільйонів українців.В березні уряд ухвалив закон про підтримку українських біженців та спростив їм доступ до ринку праці. За даними уряду, опублікованими 4 травня, на початку квітня цим скористалось 30 000 українців, а тепер ця цифра зросла до 102 000.

Видання повідомляє, що 18% працюють в офісі чи іншій спеціалізованій роботі, 14% у промисловому чи ремісничому виробництві, 11% у сфері продажу та обслуговування, 10% працюють операторами та монтажниками. Ще близько 50% працюють некваліфікованою робочою силою.

Головний економіст найбільшої організації роботодавців Польщі Каміль Соболевський вважає, що ці цифри виглядають низькими в порівнянні із загальною кількістю біженців у Польщі. Він каже, що багато з них працює в тіньовій економіці. За його словами, справжня кількість працівників може бути вдвічі більшою за офіційну.

Уряд Польщі також нагадав українцям, що вони не повинні погоджуватися братися за роботу без підписання договору. Їм також пропонують консультації щодо кар’єри та навчання.

Наплив українських біженців збільшив орендну плату у Польщі. У великих містах ціни зросли на 20%.

Для українців-утікачів від війни в Польщі благодійникам вдалося зібрати 1215 переносних персональних комп'ютерів. Утім охочих було стільки, що організатори акції припинили прийом заявок.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb