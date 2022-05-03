У Польщі через потік біженців з України ціни на оренду квартир зросли на 20%, - Le Monde
Наплив українських біженців збільшив орендну плату у Польщі. У великих містах ціни зросли на 20%
Про це пише Le Monde.
Видання повідомляє, що серед 3 мільйонів українців, які пройшли транзитом через Польщу, більш ніж половина залишись у країні. Населення Варшави з 24 лютого зросло на 15%. До Кракова і Вроцлава також прибувають люди, які тікають від війни в Україні.
"Пропозиція дуже обмежена. А ціни на оренду зросли на 20%. До війни двокімнатну квартиру у Варшаві можна було знайти приблизно за 2000 злотих (426 євро). Зараз це понад 3000 злотих (638 євро) ", - розповіла агент з нерухомості у Варшаві Беата Карвовська.
"І хоча перевага надається двокімнатним, квартири будь-якого типу розбирають. Попит набагато більший, ніж пропозиція", - додала пані Карвовська.
Це також підтвердила інша мережа польських агентств нерухомості Metrohouse. "Квартири купують в день їх появи. Це перший раз, коли Польщі довелося впоратися з такою ситуацією на ринку, і, відповідно, ціни зростають", – сказав директор з маркетингу Марцін Янчук.
За даними видання, ще одним фактором, що сприяє швидкому зникненню пропозицій орендованого житла є те, що на ринку оренди в основному керують люди, які володіють однією або двома квартирами. Згідно з дослідженням Євростату 2020 року, 85,6% населення Польщі є власниками нерухомості.
"Нерухомість вважається безпечною інвестицією, іноді навіть більше, ніж золото! Мешканці міста хочуть створити комфортні умови для виходу на пенсію, оскільки вважають, що згодом їм знадобиться додатковий дохід", – сказав Цезарій Грабовський, директор з продажу та маркетингу Bouygues Immobilier Poland.
"Оскільки Польща є посткомуністичною країною, не існує традиції інвестиційних фондів, які володіють цілими будівлями для оренди. Щобільше, на ринку Польщі вже за оцінками не вистачає 2 мільйонів квартир, що пояснює, чому лише через кілька днів, майна для оренди майже не залишилося, а ціни злетіли", – сказав Марцін Янчук. Він також припустив, що орендна плата може зростати навіть після завершення конфлікту в Україні.
- В деяких країнах ЄС кількість вакансій від початку війни зменшилася. У Польщі кількість оголошень про роботу в березні становила 1,5 тисячі, а в квітні – 700.
- У Польщі з початку повномасштабної війни, яку Росія розгорнула проти України, офіційно працевлаштувалися близько 100 тис. українців.
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