English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Близько 60% українців матимуть депресії й інші психічні розлади внаслідок війни, - травматерапевтка Наконечна

Близько 60% українців матимуть депресії й інші психічні розлади внаслідок війни, - травматерапевтка Наконечна

16 липня, 2022 субота
20:21
Суспільство на фото: Оксана Наконечна, травмотерапевтка

Травматерапевтка Оксана Наконечна заявила, що близько 20% українців матимуть ПТСР після війни, 60% - інші психічні розлади

Про це вона розповіла в інтерв'ю Еспресо.TV.

На запитання, як вийти з тривожно-депресивного стану та які його симптоми, вона зауважила, що є люди, котрі перебувають, у стресі, який триває, наприклад, військові, котрі після ротації повертаються на війну.

"Це один стиль роботи, тому що вони знаходяться в такому режимі виживання, і його не можна виключати. Якщо ми будемо працювати над тим, щоб його вже виключити, то людина розслабилася й заспокоїлася, а їй же знову повертатися й потрібно знову назад цей режим включати", - пояснила Оксана Наконечна.

Також є ті, хто був поранений, комісований і не повертатиметься на війну. У такому разі за потреби опрацьовують наслідки психологічного травмування, щоб повернути людину до нормального життя. 

"Якщо говорити про якісь відсотки, то в нас прийнято ілюструвати, що 25-30 відсотків людей будуть мати ПТСР (посттравматичний стресовий розлад, - ред.), а решта - не будуть мати нічого. Це не зовсім вірно. Краще це розглядати в такому континуумі, що десь 20, умовно кажучи, відсотків будуть формувати ПТСР, 20 відсотків справляться без наслідків, а між ними ще є отих 60 відсотків, які не будуть мати ПТСР, але будуть мати депресії, можливо панічні розлади, якісь соматичні розлади та інші проблеми зі здоров’ям. Це те, з чим мали би працювати і психотерапевти, і соматичні лікарі, і психіатри", - наголосила фахівчиня.

Оксана Наконечна зазначила, що в Україні є багато спеціалістів, котрі знають, які препарати потрібно призначати в таких випадках, адже звичні ліки в теперішньому житті не завжди ефективні. Проте це сфера діяльності психіатрів. Психологи спершу з'ясовують, чого потребує людина та як їй допомогти, чи потрібно стабілізовувати стан і вчити його регулювати.

"Наприклад, це військовий, який повертається, йому потрібно знати, як зменшувати гострі прояви, гострі реакції на стрес. Такі, як панічний страх чи рухове збудження, чи агресивні вибухи. Пояснюємо, що це таке і як це можна регулювати та як допомогти людям, які поряд", - уточнила травматерапевтка.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Здоров'я
Україна
Медицина
військові
війна з Росією
Читайте також:
Росіяни обстріляли центр Вінниці, є загиблі і поранені
15 липня, 2022 п'ятниця
У Віннниці після російського ракетного удару затримали кілька десятків людей
Офіс генпрокурора України
14 липня, 2022 четвер
Зрадив присягу та перейшов на бік окупантів. Ексзаступнику розвідувального управління Війського-морських сил повідомили про підозру
Вікторія Спартц
15 липня, 2022 п'ятниця
"Непродуктивно для України і неповага до американців": конгресвумен Спартц про заяву Милованова, який назвав її "твариною"
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.98
    Купівля 35.98
    Продаж 36.8
  • EUR
    Купівля 35.79
    Продаж 36.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
16 липня
20:29
нафта
Саудівська Аравія зобов'язалася збільшити видобуток нафти на 50%
20:07
Оновлено
Наслідки обстрілу Вінниці
Рятувальники завершили розбирати завали після обстрілів у Вінниці, 24 людини загинуло
19:59
Предстоятелі УПЦ (МП) Онуфрій та ПЦУ Епіфаній. Між ними - предстоятель УГКЦ Святослав
Окремі чиновники й правоохоронці блокують вихід парафій з Московського патріархату. Заява ПЦУ
19:47
пожежі у Франції
У Франції та Іспанії продовжують вирувати лісові пожежі, тисячі людей евакуйовано
19:23
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
Росіяни з району Каспійського моря випустили по Україні шість ракет: чотири збила ППО, дві влучили по Черкащині
19:12
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Лукашенко мріє про лаври румунського короля Міхая, - Піонтковський
19:12
Ексклюзив
Олег Синютка
Українці вимагають плюралізму думок, - нардеп Синютка про необхідність повернення Еспресо у цифрове мовлення
19:09
Окупанти перегруповують підрозділи на Слобожанському напрямку і планують наступ, - Генштаб ЗСУ
19:00
10 найкривавіших терактів країни-окупанта
Росія – терорист: 10 найкривавіших терактів країни-окупанта
18:55
На фото Збройні сили України
Збройні сили України відбили ворожі атаки на Донеччині та не дали встановити контроль над Вуглегірською ТЕС, - Генштаб
18:52
Кремль запустив у Німеччині інформаційну спецоперацію проти України
18:41
Ексклюзив
Микола Княжицький
У нас немає проблем з угорською меншиною, але є проблема з урядом Угорщини, який намагається сподобатися Путіну, - Княжицький
18:38
Ексклюзив
росія солдат
Росіяни бояться атаки на Харківщині, щоб ЗСУ випадково не перейшли кордон з Росією, - польський генерал Скшипчак
18:34
Наслідки обстрліу на Донеччині
Росіяни обстріляли Покровськ: пошкоджено 16 будинків та колишню будівлю Палацу культури
18:25
Росіяни вдарили по агрокомплексу на Черкащині
18:05
Джо Байден
США виділять $1 млрд на продовольчу безпеку в Північній Африці та Близькому Сході, - Reuters
17:57
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
ЗСУ просуваються на Херсонському напрямку, - керівник пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
17:49
Ексклюзив
Піонтковський
Сьогодні друга проміжна капітуляція Росії, - політолог Піонтковський
17:48
Засуджена на 5 років жителька Івана-Франківська була помічницею херсонського колаборанта Стремоусова
17:47
Міністерство освіти та науки України
Держава погасить заборгованості для студентів-контрактників з окупованих територій та зони бойових дій
17:43
суд гаага
Суд над Росією за геноцид українців почнеться у Гаазі в жовтні
17:30
Ексклюзив
ЗСУ провели шедевральну операцію на Донбасі, коли відтягли всі сили РФ й били їх, - польський генерал Скшипчак
17:19
МН17
ЄС у річницю збиття MH17 закликає притягнути винних до відповідальності
17:15
На фото пожежа внаслідок російського обстрілу
Внаслідок ракетного обстрілу Одеси поранено чоловіка
16:57
Ексклюзив
Україна росія війна
Українські лікарі виступили проти участі Росії на конгресі міжнародної наукової спільноти у Відні, - лікар-рентгенолог Гаврилюк
16:47
Німеччина уряд
Прокуратура Німеччини розслідує витік секретної інформації про злочини у Бучі
16:46
Основні версії усіх сайтів і комп'ютерних програм відтепер будуть україномовними
16:44
Мік Джаггер з українськими хористами
The Rolling Stones заспівали з українськими хорами "Вогник" та "Дзвіночок" у Відні
16:38
На фото наслідкиобстрілу Краматорська
Внаслідок ракетного удару по Краматорську 15 липня пошкоджено житлові будинки та інфраструктура
16:23
32 роки тому було ухвалено Декларацію про державний суверенітет України
16:18
Ексклюзив
Південмаш
Росіяни, ударом по Південмашу у Дніпрі, помстилися за успішний запуск ракети-носія Vega, - депутат облради Курячий
16:14
Ексклюзив
путін
Путін, кремлівська еліта й російська армія виявилися безпорадними перед мужністю українців, - генерал Скшипчак
16:07
окупанти
"Почалась люта паніка": окупант про настрої в підрозділі, - розвідка
16:04
На фото наслідки обстрілу Луганщини
Кількість обстрілів на Луганщині зменшилась, росіяни везуть боєприпаси одразу на передову, - Гайдай
15:37
Маріупольці
У частині Маріуполя знову зникла вода через недбалість окупантів
15:34
Північний потік газ
Газпром звернувся до Siemens за документами для повернення турбіни для "Північного потоку", - росЗМІ
15:33
Пентагон
Пентагон "не бачить жодних ознак" спрямування переданої Україні зброї ще кудись, окрім захисту від росіян
15:24
Наталка Діденко
Дощі, грози та спека, - синоптик Наталка Діденко про погоду на 17 липня
15:23
окупанти Мелітополь
У Мелітополі російські окупанти обшукують будинки, роблять "перепис населення" - ЗМІ
15:21
Інтерв’ю
Марія Золкіна
Країни Перської затоки допоможуть загнати Росію в глухий кут, – Марія Золкіна про досвід роботи на арабському телебаченні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV