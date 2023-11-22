Блогеру, який втік за кордон та закликає чоловіків ухилятися від призову в Україні, оголосили підозру

Про це інформують пресцентри СБУ та Офісу генпрокурору.

Зазначається, що у серпні 2023 року Олешко використав підроблену довідку про непридатність до військової служби та втік за кордон.

Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов до лав ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії.

Такими діями блогер створював передумови до відмови військовослужбовців від виконання своїх обов’язків та участі в мобілізації під час війни РФ проти України.

Наразі Олешку заочно повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань і використання завідомо підробленого документа.

Наразі підорюваний продовжує переховуватись від органів слідства. Проте санкції статей передбачають блогеру до 8 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.