Блогеру, який втік за кордон та закликає чоловіків ухилятися від призову в Україні, оголосили підозру
Блогер з України Мирослав Олешко, який після втечі за кордон закликає чоловіків ухилятися від призову до армії, отримав підозру за двома статтями
Про це інформують пресцентри СБУ та Офісу генпрокурору.
Зазначається, що у серпні 2023 року Олешко використав підроблену довідку про непридатність до військової служби та втік за кордон.
Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов до лав ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії.
Такими діями блогер створював передумови до відмови військовослужбовців від виконання своїх обов’язків та участі в мобілізації під час війни РФ проти України.
Наразі Олешку заочно повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань і використання завідомо підробленого документа.
Наразі підорюваний продовжує переховуватись від органів слідства. Проте санкції статей передбачають блогеру до 8 років тюрми.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У травні до 8 років тюрми засудили блогера, який поширював у TikTok відео переміщення Сил оборони задля збільшення кількості переглядів його контенту.
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