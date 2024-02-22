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Політолог Магда спрогнозував, скільки ще триватиме блокада кордону

22 лютого, 2024 четвер
19:09
Блокування кордону блокування кордону

Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що блокада кордону триватиме до місцевих виборів у Польщі

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, пропозиція Володимира Зеленського продемонструвала, що він і його команда не зовсім розуміють реалії польської політики. Тому  що запропонувати одночасно і Дуді й Туску зустрітися з українськими урядовцями - це не дуже. Позиція Дональда Туска теж цікава: він не хоче, щоб його називали агентом Києва. Тобто він не буде йти на поступки, які ми одразу відчуємо. Обіцяне рішення, що пункти пропуску стануть об'єктами інфраструктури, де будуть заборонені подібні дії - це добре. Але блокування перенесеться вглиб Польщі на кілька кілометрів, і не закінчиться повністю. Немає сумнівів, що це все триватиме до місцевих виборів у Польщі", - зауважив Магда.

Виконавчий директор Інституту світової політики також додав, що Україні потрібно пропонувати Польщі рішення та варіанти дій.

"Якщо ми не будемо нічого пропонувати, то нічого й не буде", - наголосив Магда. 

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

  • Нагадаємо, 7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.
  • Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.
  • Причина поновлення протестів проста, за словами одного із організаторів акції Романа Кондрува, із часу попередніх акцій влада нічого не зробила із проблемами технічного зерна з України.
  • 12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.
  • З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.
  • У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.
  • 20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.
  • Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Хребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.
  • Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Польща
транспорт
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Анджей Дуда
акції протестів
Економіка
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