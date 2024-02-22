Політолог Магда спрогнозував, скільки ще триватиме блокада кордону

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, пропозиція Володимира Зеленського продемонструвала, що він і його команда не зовсім розуміють реалії польської політики. Тому що запропонувати одночасно і Дуді й Туску зустрітися з українськими урядовцями - це не дуже. Позиція Дональда Туска теж цікава: він не хоче, щоб його називали агентом Києва. Тобто він не буде йти на поступки, які ми одразу відчуємо. Обіцяне рішення, що пункти пропуску стануть об'єктами інфраструктури, де будуть заборонені подібні дії - це добре. Але блокування перенесеться вглиб Польщі на кілька кілометрів, і не закінчиться повністю. Немає сумнівів, що це все триватиме до місцевих виборів у Польщі", - зауважив Магда.

Виконавчий директор Інституту світової політики також додав, що Україні потрібно пропонувати Польщі рішення та варіанти дій.

"Якщо ми не будемо нічого пропонувати, то нічого й не буде", - наголосив Магда.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні