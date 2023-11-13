Блокування кордону з Україною: лідер польського протесту заявив про безрезультатність переговорів

Про це політик написав у Х.

Меклер звинуватив українську сторону у тому, що вона "не бере до уваги" вимоги польської сторони.

"Я вже з перевізниками. Ми не дійшли згоди. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги", - пише він.

Jestem już z przewoźnikami. Nie osiągnęliśmy porozumienia. Strona ukraińska nie bierze pod uwagę naszych postulatów. pic.twitter.com/AlGQmyE8KT — Rafał Mekler (@MeklerRafal) November 13, 2023

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Нещодавно стало відомо, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч із Польщею та Єврокомісією.

У ДПСУ прокоментували ймовірне блокування кордону. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Згодом також стало відомо, що вантажівки на в'їзд в Україну очікують до 90 годин.

9 листопада в Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим.

Вранці 13 листопада перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України зафіксовано черги з автівок, автобусів, а також вантажівок, зареєстрованих в е-черзі.

Також 13 листопада Україна планує провести зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.

Андрій Демченко, спікер Державної прикордонної служби України розказав, що рух залишається ускладненим та практично заблокованим на пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець"