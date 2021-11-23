Blue Origin оголосила склад екіпажу, який здійснить новий туристичний політ у космос
У грудні 2021 року американська приватна аерокосмічна компанія Blue Origin запустить у космос ракету New Shepard із шістьма пасажирами, серед яких - два "почесні гості" та чотири комерційні туристи
Про це повідомляє сайт Blue Origin.
Гостями стали ведучий американського ранкового шоу Майкл Страхан та донька першого американського космонавта Алана Шепарда Лора Шепард Чарчлі.
Крім того, під час цього польоту відбудеться перша сімейна подорож до космосу - серед туристів будуть батько та донька.
Ракета New Shepard доставить людей у космос втретє за 2021 рік. Запуск відбудеться 9 грудня з майданчику у штаті Техас.
- Нагадаємо, 11 липня 2021 року компанія британського бізнесмена Річарда Бренсона Virgin Galactic здійснила перший космічний туристичний політ із повним екіпажем, у тому числі з самим Бренсоном на борту. Апарат Бренсона піднявся на висоту до 90 км.
- 20 липня засновник компанії Amazon мільярдер Джефф Безос полетів у космос на ракеті New Shepard компанії Blue Origin.
- Федеральне управління цивільної авіації США відмовилося визнавати астронавтами Безоса та Бренсона, які здійснили суборбітальні космічні польоти.
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