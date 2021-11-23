Blue Origin оголосила склад екіпажу, який здійснить новий туристичний політ у космос

Про це повідомляє сайт Blue Origin.

Гостями стали ведучий американського ранкового шоу Майкл Страхан та донька першого американського космонавта Алана Шепарда Лора Шепард Чарчлі.

Крім того, під час цього польоту відбудеться перша сімейна подорож до космосу - серед туристів будуть батько та донька.

Ракета New Shepard доставить людей у космос втретє за 2021 рік. Запуск відбудеться 9 грудня з майданчику у штаті Техас.