Ізраїль погодився на умови перемир'я щодо звільнення заручників ХАМАСу, - ЗМІ
Ізраїль, США, Єгипет і Катар на зустрічі в Парижі домовилися про основи нової угоди щодо звільнення заручників, які перебувають у Секторі Гази в угруповання ХАМАС
Про це повідомляє SkyNews із посиланням на джерела.
За їхніми даними, можлива угода передбачає поетапне звільнення американських й ізраїльських заручників, які залишилися в полоні ХАМАСу, насамперед жінок і дітей. Звільнення заручників супроводжуватиметься поетапними паузами в бойових діях і постачанням гуманітарної допомоги до Сектора Гази. Умови угоди передбачають звільнення палестинських в'язнів в Ізраїлі.
Проєкт угоди в понеділок передадуть ХАМАСу, представники якого не брали участі в переговорах у Парижі.
Радикальне угруповання ХАМАС, що контролює Сектор Гази, 7 жовтня 2023 року напало на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу в анклаві.
У листопаді 2023 року Катар, Єгипет і США виступили посередниками під час укладення угоди про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом, у результаті якого звільнили 105 заручників. Із 24 листопада в Газі діяв режим припинення вогню, але сторонам не вдалося домогтися його продовження, і бойові дії поновилися 1 грудня.
- 26 січня міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно вжити заходів, щоб запобігти вбивствам і заподіянню шкоди мирному палестинському населенню в Газі, не припиняючи військові операції в секторі. Нетаньягу відреагував.
- 28 січня арабські країни заявили про розробку нового плану тимчасового перемир'я в Газі.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 29 січня заявив, що у секторі Гази вже знищено або поранено половину бойовиків угруповання ХАМАС.
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