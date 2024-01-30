Ізраїль погодився на умови перемир'я щодо звільнення заручників ХАМАСу, - ЗМІ

Про це повідомляє SkyNews із посиланням на джерела.

За їхніми даними, можлива угода передбачає поетапне звільнення американських й ізраїльських заручників, які залишилися в полоні ХАМАСу, насамперед жінок і дітей. Звільнення заручників супроводжуватиметься поетапними паузами в бойових діях і постачанням гуманітарної допомоги до Сектора Гази. Умови угоди передбачають звільнення палестинських в'язнів в Ізраїлі.

Проєкт угоди в понеділок передадуть ХАМАСу, представники якого не брали участі в переговорах у Парижі.

Радикальне угруповання ХАМАС, що контролює Сектор Гази, 7 жовтня 2023 року напало на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу в анклаві.

У листопаді 2023 року Катар, Єгипет і США виступили посередниками під час укладення угоди про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом, у результаті якого звільнили 105 заручників. Із 24 листопада в Газі діяв режим припинення вогню, але сторонам не вдалося домогтися його продовження, і бойові дії поновилися 1 грудня.