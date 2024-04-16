Конгрес США ввів нові санкції щодо Ірану у відповідь на атаку на Ізраїль

Про це повідомляє The Hill.

Три окремі законопроєкти були винесені на голосування у понеділок, 15 квітня, в умовах призупинення дії регламенту – прискореного процесу, що вимагає підтримки двох третин депутатів для ухвалення рішення і дозволяє негайно провести голосування в залі.

Законопроєкти переважно спрямовані на запровадження фінансових санкцій проти Ірану, тих, хто його підтримує, і мережі його довірених осіб.

Серед них – законопроєкт про скасування податкових пільг для неприбуткових організацій, які підтримують терористичні угруповання; законодавство, спрямоване на те, щоб зірвати закупівлю Китаєм іранської нафти і нафтопродуктів; а також спроба відрізати іранський уряд від використання американської фінансової системи.