Конгрес США ввів нові санкції щодо Ірану у відповідь на атаку на Ізраїль
Палата представників Конгресу США затвердила низку законопроєктів, спрямованих на фінансовий тиск на Іран. Рішення ухвалені у відповідь на безпрецедентну ракетну атаку по території Ізраїлю
Про це повідомляє The Hill.
Три окремі законопроєкти були винесені на голосування у понеділок, 15 квітня, в умовах призупинення дії регламенту – прискореного процесу, що вимагає підтримки двох третин депутатів для ухвалення рішення і дозволяє негайно провести голосування в залі.
Законопроєкти переважно спрямовані на запровадження фінансових санкцій проти Ірану, тих, хто його підтримує, і мережі його довірених осіб.
Серед них – законопроєкт про скасування податкових пільг для неприбуткових організацій, які підтримують терористичні угруповання; законодавство, спрямоване на те, щоб зірвати закупівлю Китаєм іранської нафти і нафтопродуктів; а також спроба відрізати іранський уряд від використання американської фінансової системи.
- У ніч із суботи на неділю Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та ракети. Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Більше про це читайте тут.
- Президент США Джо Байден висловився щодо нападу Ірану на Ізраїль, заявивши, що Штати віддані безпеці Ізраїлю, припиненню вогню і звільненню заручників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.26 Купівля 39.26Продаж 39.76
- EUR Купівля 41.9Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе