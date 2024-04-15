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США віддані безпеці Ізраїлю, припиненню вогню і звільненню заручників, - Байден після іранської атаки

15 квітня, 2024 понедiлок
23:59
Світ Байден

Президент США Джо Байден висловився щодо нападу Ірану на Ізраїль, заявивши, що Штати віддані безпеці Ізраїлю, припиненню вогню і звільненню заручників

Про це повідомляє CNN.

Байден зазначив, що як і раніше зосереджений на безпеці Ізраїлю та досягненні угоди про припинення вогню та заручників, намагаючись запобігти розширенню конфлікту.

"Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю. Ми віддані припиненню вогню, яке поверне заручників додому і запобіжить поширенню конфлікту за межі того, що вже є", - сказав Байден у Білому домі. 

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Він зробив ці коментарі, вітаючи прем’єр-міністра Іраку Мохаммеда Шиа аль-Судані в Овальному кабінеті на тлі триваючої напруги в регіоні та занепокоєння щодо американських військ. 

"Ми також віддані безпеці нашого персоналу та партнерів у регіоні, включаючи Ірак. Партнерство між Іраком і Сполученими Штатами має вирішальне значення", - сказав президент США.

  • У ніч із суботи на неділю Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та ракети. Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Більше про це читайте тут.
Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Іран
Джо Байден
США
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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