США віддані безпеці Ізраїлю, припиненню вогню і звільненню заручників, - Байден після іранської атаки

Про це повідомляє CNN.

Байден зазначив, що як і раніше зосереджений на безпеці Ізраїлю та досягненні угоди про припинення вогню та заручників, намагаючись запобігти розширенню конфлікту.

"Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю. Ми віддані припиненню вогню, яке поверне заручників додому і запобіжить поширенню конфлікту за межі того, що вже є", - сказав Байден у Білому домі.

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Він зробив ці коментарі, вітаючи прем’єр-міністра Іраку Мохаммеда Шиа аль-Судані в Овальному кабінеті на тлі триваючої напруги в регіоні та занепокоєння щодо американських військ.

"Ми також віддані безпеці нашого персоналу та партнерів у регіоні, включаючи Ірак. Партнерство між Іраком і Сполученими Штатами має вирішальне значення", - сказав президент США.