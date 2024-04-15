США віддані безпеці Ізраїлю, припиненню вогню і звільненню заручників, - Байден після іранської атаки
Президент США Джо Байден висловився щодо нападу Ірану на Ізраїль, заявивши, що Штати віддані безпеці Ізраїлю, припиненню вогню і звільненню заручників
Про це повідомляє CNN.
Байден зазначив, що як і раніше зосереджений на безпеці Ізраїлю та досягненні угоди про припинення вогню та заручників, намагаючись запобігти розширенню конфлікту.
"Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю. Ми віддані припиненню вогню, яке поверне заручників додому і запобіжить поширенню конфлікту за межі того, що вже є", - сказав Байден у Білому домі.
Читайте також: Іран не буде вести повномасштабну війну з Ізраїлем, - полковник запасу ЦАХАЛу Зайден
Він зробив ці коментарі, вітаючи прем’єр-міністра Іраку Мохаммеда Шиа аль-Судані в Овальному кабінеті на тлі триваючої напруги в регіоні та занепокоєння щодо американських військ.
"Ми також віддані безпеці нашого персоналу та партнерів у регіоні, включаючи Ірак. Партнерство між Іраком і Сполученими Штатами має вирішальне значення", - сказав президент США.
- У ніч із суботи на неділю Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та ракети. Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Більше про це читайте тут.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.26 Купівля 39.26Продаж 39.76
- EUR Купівля 41.9Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе