США завдали нових ударів по хуситах в Ємені після їх атаки на суховантаж

Про це повідомляє ABCNews з посиланням на офіційних осіб.

США завдавати удару після того, як в середу безпілотник з контрольованої хуситами території Ємену в Аденській затоці влучив в судно Genco Picardy – суховантаж під прапором Маршаллових островів, що належить і експлуатується США.

Внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав. Суховантаж залишається придатним до плавання, хоча і зазнав певних пошкоджень.

Близько 03:45 Центральне командування ЗС США підтвердило удари по ракетних установках хуситів в Ємені, йдеться у повідомленні U.S Central Command у мережі X.