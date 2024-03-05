У Червоному морі пошкоджено кабелі глобального інтернету між Азією та Європою: до аварії, ймовірно, причетні хусити
Три кабелі під Червоним морем, які забезпечують глобальний Інтернет і телекомунікації, були перерізані, імовірно хуситами
Про це пише Sky News.
Пошкодження стосується 25% трафіку, що проходить через Червоне море на лініях, що передають дані в Африку, Азію та на Близький Схід.
Хусити заперечують саботаж ліній на маршруті, який вважається ключовим для передачі даних з Азії до Європи.
Минулого місяця міжнародно визнаний уряд Ємену заявив, що хусити планували атакувати кабелі.
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Терористи своєю чергою, не надавши доказів, назвали причиною збоїв військові операції Великобританії та США.
Компанія Seacom, яка обслуговує мережу, заявила, що "початкове тестування вказує на те, що постраждалий сегмент перебуває в межах морської юрисдикції Ємену в південній частині Червоного моря".
Компанія Tata Communications, яка є частиною індійського конгломерату і стоїть за лінією Seacom-TGN-Gulf, заявила, що "ініціювала негайні та відповідні заходи щодо виправлення ситуації" після того, як лінія була перервана.
- 2 березня у Червоному морі затонуло британське судно, яке хусити атакували минулого місяця.
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