У Червоному морі пошкоджено кабелі глобального інтернету між Азією та Європою: до аварії, ймовірно, причетні хусити

Про це пише Sky News.

Пошкодження стосується 25% трафіку, що проходить через Червоне море на лініях, що передають дані в Африку, Азію та на Близький Схід.

Хусити заперечують саботаж ліній на маршруті, який вважається ключовим для передачі даних з Азії до Європи.

Минулого місяця міжнародно визнаний уряд Ємену заявив, що хусити планували атакувати кабелі.

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Терористи своєю чергою, не надавши доказів, назвали причиною збоїв військові операції Великобританії та США.

Компанія Seacom, яка обслуговує мережу, заявила, що "початкове тестування вказує на те, що постраждалий сегмент перебуває в межах морської юрисдикції Ємену в південній частині Червоного моря".

Компанія Tata Communications, яка є частиною індійського конгломерату і стоїть за лінією Seacom-TGN-Gulf, заявила, що "ініціювала негайні та відповідні заходи щодо виправлення ситуації" після того, як лінія була перервана.