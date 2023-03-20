БМП Marder уже на шляху до України, – міністр оборони Німеччини
Німецькі бойові машини піхоти Marder уже прямують до України. Військовослужбовці ЗСУ розпочали навчання на них іще наприкінці січня
Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони ЄС у Брюсселі, передає CNN.
БМП Marder призначена для переміщення солдатів полем бою. Німецькі військові використовували її з початку 1970-х років і постійно модернізували. Нині ці машини – у процесі поступового виведення з експлуатації, але сотні все ще перебувають на озброєнні.
- У січні Німеччина оголосила, що надасть Україні 40 машин Marder.
- Пізніше того ж місяця повідомлялося, що українські солдати прибули до Німеччини для навчання на машинах.
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