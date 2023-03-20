Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони ЄС у Брюсселі, передає CNN.

БМП Marder призначена для переміщення солдатів полем бою. Німецькі військові використовували її з початку 1970-х років і постійно модернізували. Нині ці машини – у процесі поступового виведення з експлуатації, але сотні все ще перебувають на озброєнні.