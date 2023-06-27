Про це повідомили на сайті Пентагону.

Новий пакет військової допомоги США містить додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, реактивних систем HIMARS, а також зенітні комплекси Stinger, протитанкові комплекси Javelin і AT-4 та протитанкові ракети.

Також США передадуть Україні 30 бойових машин піхоти Bradley й 25 бронетранспортерів Stryker, високошвидкісні протирадіаційні ракети HARM, ракети TOW, високоточні авіаційні боєприпаси, невказану кількість 155-мм та 105-мм артилерійських снарядів, стрілецьку зброю та понад 22 мільйони боєприпасів до неї.

Серед інших складових нового пакета допомоги – боєприпаси для підриву та системи для розмінування, обладнання для розмінування, тепловізійні системи та прилади нічного бачення, випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, запчастини, генератори та інше польове обладнання.