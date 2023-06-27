Боєприпаси та техніка на $500 млн: США оголосили новий пакет допомоги Україні
США оголосили новий пакет допомоги Україні $500 млн, куди, зокрема, увійшли боєприпаси для Patriot та HIMARS, а також бронетехніка
Про це повідомили на сайті Пентагону.
Новий пакет військової допомоги США містить додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, реактивних систем HIMARS, а також зенітні комплекси Stinger, протитанкові комплекси Javelin і AT-4 та протитанкові ракети.
Також США передадуть Україні 30 бойових машин піхоти Bradley й 25 бронетранспортерів Stryker, високошвидкісні протирадіаційні ракети HARM, ракети TOW, високоточні авіаційні боєприпаси, невказану кількість 155-мм та 105-мм артилерійських снарядів, стрілецьку зброю та понад 22 мільйони боєприпасів до неї.
Серед інших складових нового пакета допомоги – боєприпаси для підриву та системи для розмінування, обладнання для розмінування, тепловізійні системи та прилади нічного бачення, випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, запчастини, генератори та інше польове обладнання.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в Осло 1 червня на брифінгу щодо неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу, що допомога та підтримка для України буде надаватися і надалі.
- 9 червня США оголосили про новий пакет військової підтримки України на загальну суму понад 2 млрд доларів. Він включає засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.
- 13 червня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю 325 мільйонів доларів, до якого входять додаткові боєприпаси й бронетехніка.
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