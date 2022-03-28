Бог дає нам можливість розірвати будь-які стосунки з цим монстром, який мучив нас 300 років, — актор Богдан Бенюк

"Ми повинні бути оптимістами – як би страшно нам не було, як би ми не переживали за свої родини, треба пам’ятати, що на нашу долю випало таке випробування: Господь Бог дає нам можливість розірвати будь-які стосунки з цим монстром, який мучив нас 300 років. То ці роки 21 століття стануть зореносними для України", – сказав він в етері Espreso TV.



Читайте також: Після початку війни всі, хто підтримували проросійські партії, отримали "щеплення", тож тепер рейтинги будуть іншими, — політолог

Бенюк додав стосовно зірок українського походження, які перебувають та працюють в росії: "Про них варто забути й все. Вони не громадяни України. І все. Бо ми починаємо обговорювати, чи смачне лайно, чи ні".



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb