Про це в ефірі Еспресо заявив експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський.

"Станом на зараз, у нас, фактично, бої на енергетичному фронті відбуваються в трьох площинах. Перша - фізична, це фізичний захист об'єктів енергосистеми. Друга площина - фінансова. В тому числі і розрахунки, і борги попередніх періодів, і залучення коштів на планові та позапланові ремонти", - зазначив він.

Білявський наголосив, що в опалювальний сезон відбуваються не лише позапланові ремонти, а й будуть виводитися з експлуатації ті чи інші агрегати для планових ремонтів.

"Звісно, третя площина - це юридична. Фіксація результатів терористичних обстрілів та атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Об'єднання цих всіх фактів у кримінальне провадження, яке буде слухатися Міжнародним кримінальним судом в частині справи про геноцид українського народу", - підсумував експерт.

Нагадаємо, 16 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час повітряної тривоги в деяких областях України повідомили про роботу ППО, по Харкову окупанти випустили понад 10 ракет по критичній інфраструктурі, а в столиці - пошкодження енергоінфраструктури.