Боксер Теофімо Лопес оголосив про завершення кар'єри

Про це Лопес написав своєму інстаграмі.

"Яке полегшення! Пішов на вершині. Дякую боксу за приголомшливе життя, яке він забезпечив для мене і всіх, кого я люблю. Двічі найвидатніший", – написав спортсмен.

Учора, 10 червня, Лопес переміг ексабсолютного чемпіона світу у першій напівсередній вазі Джоша Тейлора (Велика Британія). За підсумками 12 раундів усі судді віддали перевагу Тео Лопесу: 115-113, 115-113, 117-111. Американець вперше завоював пояс у першій середній вазі, раніше він був абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі

Довідково. Теофімо Андрес Лопес Рівера - американський професійний боксер, чемпіон світу за версіями IBF (2019-2021), WBA (Super) (2020-2021), WBO (2020 - 2021), володар титулу WBC Franchise (2020 - 2021) у легкій вазі, чемпіон світу за версією WBO (2023) у першій напівсередній вазі. Народився в Нью-Йорку у сім'ї вихідців із Гондурасу.

Теофімо Лопес-молодший почав займатись боксом з 6-літнього віку під керівництвом свого батька Теофімо Лопеса-старшого. У любительському боксі провів 170 поєдинків, з них близько 150 завершив перемогою. 2013 року завоював золото на Національному чемпіонаті "Срібні рукавички". Того ж року на Національному молодіжному чемпіонаті програв Гонсало Родрігесу.

2016 року взяв участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро під прапором Гондурасу. За рішенням суддів програв Соф'яну Уміа з Франції з рахунком 0-3. Лопес уклав угоду з компанією Top Rank Promotions і 5 листопада провів дебютний бій.

Кар'єра Лопеса розвивалася дуже стрімко. 2017 року він провів 6 переможних боїв. 2018 року рівень його опозиції значно зріс, але він долав суперників напрочуд легко.

12 травня 2018 року в андеркарді бою Василь Ломаченко - Хорхе Лінарес Лопес нокаутував міцного бразильця Вітора Джонса за 1:04 хвилини. 14 липня 2018 року Лопес нокаутував у 6 раунді іншого бразильця Вільяма Сильву. 8 грудня завоював другорядні титули, нокаутувавши американця Мейсона Менарда вже на 44 секунді.

14 серпня 2022 року Теофімо Лопес нокаутував мексиканця Педро Кампу в своєму дебютному поєдинку в першій напівсередній вазі.

У грудні 2022 року американський боксер Теофімо Лопес побував у нокдауні під час бою проти іспанця Сандора Мартіна, але переміг роздільним рішенням суддів.