Боксер Теофімо Лопес оголосив про завершення кар'єри
Теофімо Лопес (19-1, 13 KO), новоспечений чемпіон світу за версією WBO в першій напівсередній вазі, заявив про завершення боксерської кар'єри після перемоги над британцем Джошом Тейлором
Про це Лопес написав своєму інстаграмі.
"Яке полегшення! Пішов на вершині. Дякую боксу за приголомшливе життя, яке він забезпечив для мене і всіх, кого я люблю. Двічі найвидатніший", – написав спортсмен.
Учора, 10 червня, Лопес переміг ексабсолютного чемпіона світу у першій напівсередній вазі Джоша Тейлора (Велика Британія). За підсумками 12 раундів усі судді віддали перевагу Тео Лопесу: 115-113, 115-113, 117-111. Американець вперше завоював пояс у першій середній вазі, раніше він був абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі
Довідково. Теофімо Андрес Лопес Рівера - американський професійний боксер, чемпіон світу за версіями IBF (2019-2021), WBA (Super) (2020-2021), WBO (2020 - 2021), володар титулу WBC Franchise (2020 - 2021) у легкій вазі, чемпіон світу за версією WBO (2023) у першій напівсередній вазі. Народився в Нью-Йорку у сім'ї вихідців із Гондурасу.
Теофімо Лопес-молодший почав займатись боксом з 6-літнього віку під керівництвом свого батька Теофімо Лопеса-старшого. У любительському боксі провів 170 поєдинків, з них близько 150 завершив перемогою. 2013 року завоював золото на Національному чемпіонаті "Срібні рукавички". Того ж року на Національному молодіжному чемпіонаті програв Гонсало Родрігесу.
2016 року взяв участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро під прапором Гондурасу. За рішенням суддів програв Соф'яну Уміа з Франції з рахунком 0-3. Лопес уклав угоду з компанією Top Rank Promotions і 5 листопада провів дебютний бій.
Кар'єра Лопеса розвивалася дуже стрімко. 2017 року він провів 6 переможних боїв. 2018 року рівень його опозиції значно зріс, але він долав суперників напрочуд легко.
12 травня 2018 року в андеркарді бою Василь Ломаченко - Хорхе Лінарес Лопес нокаутував міцного бразильця Вітора Джонса за 1:04 хвилини. 14 липня 2018 року Лопес нокаутував у 6 раунді іншого бразильця Вільяма Сильву. 8 грудня завоював другорядні титули, нокаутувавши американця Мейсона Менарда вже на 44 секунді.
14 серпня 2022 року Теофімо Лопес нокаутував мексиканця Педро Кампу в своєму дебютному поєдинку в першій напівсередній вазі.
У грудні 2022 року американський боксер Теофімо Лопес побував у нокдауні під час бою проти іспанця Сандора Мартіна, але переміг роздільним рішенням суддів.
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