Про це повідомляє Nova.

Танкер прибув до терміналу у Туреччині, хоч раніше болгарські чиновники повідомляли, що постачання відбуватиметься через Грецію. Розвантаження почалось. Для зливу блакитного палива з корабля буде потрібно близько 18 годин.

Нагадаємо, Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких Газпром припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.

У травні стало відомо, що Болгарія отримуватиме постачання скрапленого природного газу зі США за цінами нижче Газпрому з червня 2022 року.

На початку червня в уряді заявили, що Болгарія більше ніколи не вестиме переговори з Газпромом.

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