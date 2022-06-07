Болгарія отримала від США перший танкер зі скрапленим газом після розірвання контрактів з Газпромом
Болгарії надійшов перший вантаж із США зі зрідженим природним газом – він уже розвантажується на терміналі в Туреччині
Про це повідомляє Nova.
Танкер прибув до терміналу у Туреччині, хоч раніше болгарські чиновники повідомляли, що постачання відбуватиметься через Грецію. Розвантаження почалось. Для зливу блакитного палива з корабля буде потрібно близько 18 годин.
- Нагадаємо, Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких Газпром припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.
- У травні стало відомо, що Болгарія отримуватиме постачання скрапленого природного газу зі США за цінами нижче Газпрому з червня 2022 року.
- На початку червня в уряді заявили, що Болгарія більше ніколи не вестиме переговори з Газпромом.
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