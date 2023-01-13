Про це передає Reuters.

Зазначається, що парламент Болгарії ухвалив рішення про захист критично важливої інфраструктури та забезпечення постачання палива на Балкани. Тому країна готується взяти на себе управління нафтопереробним заводом російської компанії "Лукойл" Neftochim Burgas терміном до року.

Відомо, що Болгарія тримала звільнення від заборони Європейського Союзу на імпорт російської нафти через вторгнення в Україну. Тому нафтопереробний завод потужністю 196 тисяч барелів на день, найбільший виробник палива в Болгарії, перейшов на перероблювання лише російської нафти.

Зазначається, що НПЗ не може експортувати паливо та нафтопродукти з 5 лютого - за винятком постачання в Україну. Завод також може експортувати побічні продукти, які не можуть безпечно зберігатися в Болгарії та можуть становити небезпеку для навколишнього середовища.

Згідно із законодавчими змінами Болгарії, міністр економіки може призначити спеціального торгового представника, щоб взяти на себе операційний контроль над нафтопереробним заводом, якщо є загрози національній безпеці або постачанню критично важливих ресурсів.

Спеціальний представник також може бути призначений, якщо НПЗ порушує правила конкуренції або санкції Європейського Союзу.

22 листопада ЗМІ повідомили, що тимчасовий уряд Болгарії та "Лукойл Нафтохім Болгарія" домовилися про експорт нафтопродуктів в обхід торговельно-економічних обмежень до Європейського союзу до кінця 2024 року за умови сплати податків у повному обсязі.

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