Болгарія прийняла пропозицію російського Лукойлу про експорт нафти в обхід ембарго ЄС
Тимчасовий уряд Болгарії та "Лукойл Нафтохім Болгарія" домовилися про експорт нафтопродуктів в обхід торговельно-економічних обмежень до Європейського союзу до кінця 2024 року за умови сплати податків у повному обсязі
Про це інформує Euractiv.
Віцепрем'єр-міністр з питань економічної політики Болгарії Христо Алексеєв заявив, що домовленість про сплату податку експорту нафти попри попередження Єврокомісії, що це порушить режим санкцій, дасть змогу отримати додатково €350 мільйонів до бюджету.
"Сьогодні ми досягли дуже важливого кроку - з 1 січня 2023 року Лукойл переведе весь видобуток, доходи й податки, які будуть сплачуватися в Болгарії, а не, як це було раніше, в Нідерландах або Швейцарії", - сказав Алексеєв на спільному брифінгу з керівництвом російської компанії "Лукойл Нафтохім Болгарія".
Лукойл заявила, що протягом тижня, після запровадження Болгарією законодавчих актів, компанія перейде на схему, за якої буде перераховувати прибуток від перероблення нафти в Болгарію.
У виданні зазначають, що ця угода вигідна Лукойлу, адже де-факто зробить Болгарію базою для часткового уникнення європейського нафтового ембарго.
Нагадаємо, у червневому пакеті санкцій ЄС заборонив купівлю, імпорт або передачу російської сирої нафти з 5 грудня 2022 року та інших російських нафтопродуктів з 5 лютого 2023 року.
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- 23 червня уряд Великої Британії заявив про запровадження проти Росії нових санкцій, які стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузей, а також використання у РФ фунта стерлінгів і банкнот ЄС.
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- З березня 2022 року до Великої Британії ввезла нафти з Росії вартістю понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів, хоча в офіційній статистиці як російський імпорт це не фігурувало – це через те, що РФ використовує лазівки в обмеженнях, запроваджених Лондоном.
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