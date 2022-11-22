Болгарія прийняла пропозицію російського Лукойлу про експорт нафти в обхід ембарго ЄС

Про це інформує Euractiv.

Віцепрем'єр-міністр з питань економічної політики Болгарії Христо Алексеєв заявив, що домовленість про сплату податку експорту нафти попри попередження Єврокомісії, що це порушить режим санкцій, дасть змогу отримати додатково €350 мільйонів до бюджету.

"Сьогодні ми досягли дуже важливого кроку - з 1 січня 2023 року Лукойл переведе весь видобуток, доходи й податки, які будуть сплачуватися в Болгарії, а не, як це було раніше, в Нідерландах або Швейцарії", - сказав Алексеєв на спільному брифінгу з керівництвом російської компанії "Лукойл Нафтохім Болгарія".

Лукойл заявила, що протягом тижня, після запровадження Болгарією законодавчих актів, компанія перейде на схему, за якої буде перераховувати прибуток від перероблення нафти в Болгарію.

У виданні зазначають, що ця угода вигідна Лукойлу, адже де-факто зробить Болгарію базою для часткового уникнення європейського нафтового ембарго.

Нагадаємо, у червневому пакеті санкцій ЄС заборонив купівлю, імпорт або передачу російської сирої нафти з 5 грудня 2022 року та інших російських нафтопродуктів з 5 лютого 2023 року.

21 червня очільниця МЗС Британії оголосила про підготовку нових санкцій проти РФ.

23 червня уряд Великої Британії заявив про запровадження проти Росії нових санкцій, які стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузей, а також використання у РФ фунта стерлінгів і банкнот ЄС.

На саміті ЄС 23–24 червня у Брюсселі лідери організації обговорювали новий пакет санкцій проти Російської Федерації.

5 жовтня посли країн ЄС ухвалили черговий пакет санкцій проти РФ, який, зокрема включає й нові обмеження на експорт металу. Того ж дня стало відомо, що через санкції Росія вже продає метали в збиток до 50%.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що ціни на трубопровідну нафту з РФ у новому пакеті санкцій ЄС не обмежить через Угорщину. За його словами, обмеження цін на нафту з Росії не стосуватиметься сировини, що постачається трубопроводами, а нові санкції також не торкнуться ядерної енергетики.

6 жовтня рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Він став відповіддю на незаконну анексію РФ української території, мобілізацію додаткових військ та відкриті ядерні погрози.

Перед набуттям чинності нафтового ембарго на російську нафту її експорт різко зріс, відповідно збільшилися доходи Кремля.

5 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що обмеження цін на нафту є одним із ключових способів покарати Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

8 листопада кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк заявив, що ЄС може узгодити цінову стелю на російську нафту наступного тижня.

У Європейському союзі очікують, що обмеження цін на російську нафту, які запровадили G7, почнуть діяти з 5 грудня.

З березня 2022 року до Великої Британії ввезла нафти з Росії вартістю понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів, хоча в офіційній статистиці як російський імпорт це не фігурувало – це через те, що РФ використовує лазівки в обмеженнях, запроваджених Лондоном.