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Болгарія прийняла пропозицію російського Лукойлу про експорт нафти в обхід ембарго ЄС

22 листопада, 2022 вiвторок
18:08
Світ

Тимчасовий уряд Болгарії та "Лукойл Нафтохім Болгарія" домовилися про експорт нафтопродуктів в обхід торговельно-економічних обмежень до Європейського союзу до кінця 2024 року за умови сплати податків у повному обсязі

Про це інформує Euractiv.

Віцепрем'єр-міністр з питань економічної політики Болгарії Христо Алексеєв заявив, що домовленість про сплату податку експорту нафти попри попередження Єврокомісії, що це порушить режим санкцій, дасть змогу отримати додатково €350 мільйонів до бюджету.

"Сьогодні ми досягли дуже важливого кроку - з 1 січня 2023 року Лукойл переведе весь видобуток, доходи й податки, які будуть сплачуватися в Болгарії, а не, як це було раніше, в Нідерландах або Швейцарії", - сказав Алексеєв на спільному брифінгу з керівництвом російської компанії "Лукойл Нафтохім Болгарія".

Лукойл заявила, що протягом тижня, після запровадження Болгарією законодавчих актів, компанія перейде на схему, за якої буде перераховувати прибуток від перероблення нафти в Болгарію.

У виданні зазначають, що ця угода вигідна Лукойлу, адже де-факто зробить Болгарію базою для часткового уникнення європейського нафтового ембарго.

Нагадаємо, у червневому пакеті санкцій ЄС заборонив купівлю, імпорт або передачу російської сирої нафти з 5 грудня 2022 року та інших російських нафтопродуктів з 5 лютого 2023 року.

  • 21 червня очільниця МЗС Британії оголосила про підготовку нових санкцій проти РФ.
  • 23 червня уряд Великої Британії заявив про запровадження проти Росії нових санкцій, які стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузей, а також використання у РФ фунта стерлінгів і банкнот ЄС.
  • На саміті ЄС  23–24 червня у Брюсселі  лідери організації обговорювали новий пакет санкцій проти Російської Федерації.
  • 5 жовтня посли країн ЄС ухвалили черговий пакет санкцій проти РФ, який, зокрема включає й нові обмеження на експорт металу. Того ж дня стало відомо, що через санкції Росія вже продає метали в збиток до 50%.
  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що ціни на трубопровідну нафту з РФ у новому пакеті санкцій ЄС не обмежить через Угорщину. За його словами, обмеження цін на нафту з Росії не стосуватиметься сировини, що постачається трубопроводами, а нові санкції також не торкнуться ядерної енергетики.
  • 6 жовтня рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Він став відповіддю на незаконну анексію РФ української території, мобілізацію додаткових військ та відкриті ядерні погрози.  
  • Перед набуттям чинності нафтового ембарго на російську нафту її експорт різко зріс, відповідно збільшилися доходи Кремля.  
  • 5 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що обмеження цін на нафту є одним із ключових способів покарати Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.
  • 8 листопада кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк заявив, що ЄС може узгодити цінову стелю на російську нафту наступного тижня.
  • У Європейському союзі очікують, що обмеження цін на російську нафту, які запровадили G7, почнуть діяти з 5 грудня.  
  • З березня 2022 року до Великої Британії ввезла нафти з Росії вартістю понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів, хоча в офіційній статистиці як російський імпорт це не фігурувало – це через те, що РФ використовує лазівки в обмеженнях, запроваджених Лондоном. 

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Росія
ЄС
Болгарія
нафта
санкції проти Росії
Економіка
санкції ЄС проти Росії
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