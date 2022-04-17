Болгарія заборонила російським суднам заходити до своїх портів
Болгарія заборонила суднам з РФ заходити до своїх морських та річкових портів
Про це повідомляє болгарська виконавча "Морська адміністрація".
Відповідне рішення Болгарія ухвалила ще 14 квітня.
Згідно з ним заборонено вхід до морських і річкових портів для всіх суден, які ходять під російським прапором.
Також заборона розповсюджується на судна, які змінили російський прапор або реєстрацію після 24 лютого 2022 року. Рішення почало діяти з 16 квітня.
У постанові є окремі винятки. До портів дозволять заходити суднам, які подаватимуть сигнал катастрофи, потребуватимуть гуманітарної допомогу та перевозитимуть енергоносії, продовольство та медикаменти в ЄС.
Болгарія пішла на такий крок через запровадження п'ятого пакета санкцій ЄС проти Росії.
- 17 квітня Італія закрила порти для російських суден.
- Крім цього, 17 квітня Румунія заборонила російським кораблям входити у свої порти.
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