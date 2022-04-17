Болгарія заборонила російським суднам заходити до своїх портів

Про це повідомляє болгарська виконавча "Морська адміністрація".

Відповідне рішення Болгарія ухвалила ще 14 квітня.

Згідно з ним заборонено вхід до морських і річкових портів для всіх суден, які ходять під російським прапором.

Також заборона розповсюджується на судна, які змінили російський прапор або реєстрацію після 24 лютого 2022 року. Рішення почало діяти з 16 квітня.

У постанові є окремі винятки. До портів дозволять заходити суднам, які подаватимуть сигнал катастрофи, потребуватимуть гуманітарної допомогу та перевозитимуть енергоносії, продовольство та медикаменти в ЄС.

Болгарія пішла на такий крок через запровадження п'ятого пакета санкцій ЄС проти Росії.

17 квітня Італія закрила порти для російських суден.

Крім цього, 17 квітня Румунія заборонила російським кораблям входити у свої порти.

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