Італія закриває порти для російських кораблів

Про це повідомляє Il Messaggero.

Заборона також торкнеться човнів, які змінили прапор після 24 лютого.



Видання повідомляє, що російське судно, яке перебуває в будь-якому європейському порту, може залишатися в порту до завершення його комерційної діяльності, а потім йому доведеться його покинути.

Заборона виключає можливість стояти на якорі в гавані і це стосується пасажирських та вантажних суден з вантажем понад 500 Гт (реєстрова тонна), що використовуються в комерційній діяльності.



Заборона не стосується прогулянкових суден, за винятком тих, які здійснюють комерційну діяльність. До прикладу, це означає, що яхта олігарха, яка не внесена до чорного списку ЄС, може без проблем входити і виходити з італійських портів.



За даними видання, наразі в італійських портах немає російських кораблів.

