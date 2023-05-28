Боно з гурту "U2" зачитав рядки гімну столиці "Як тебе не любити, Києве мій!"

Про це 28 травня повідомляє UNITED24.

"Минулого травня Боно та Едж з U2 приїздили до Києва на запрошення Президента Володимира Зеленського, щоб висловити свою підтримку українцям", - йдеться у повідомлені.

Через рік, 28 травня, в День Києва, Боно приєднався до солідарності з киянами і людьми по всьому світу. Виконавець прочитав слова гімну столиці "Як тебе не любити, Києве мій!".

"Миру, але з перемогою", - додав Боно.