"Багато з вас бачив речі, свідком яких не повинен ставати жоден": Джонсон написав листа українським дітям
Прем'єр-міністр Великої Британії похвалив українських малюків за те, що вони в один з найважчих часів тримають високо голови та запевнив, що не є самотніми
Лист Джонсона опублікував CBN.
"Коли минулого місяця ваш президент проводив мене по Києву, відсутність дітей та молоді на вулицях і в парках дуже засмучувала мене. Після вторгнення багато з вас були змушені покинути свої домівки. Ви залишили сім’ю, друзів, домашніх тварин, іграшки та все знайоме, шукаючи притулок на станціях метро, далеких містах, навіть інших країнах. Я не можу уявити, яким важким був для вас цей рік", – написав у листі британський прем'єр.
Також Джонсон наголосив, що діти повинні пишатися своєю країною, батьками, сім’ями, солдатами, а найбільше – собою.
"Багато з вас бачили або переживали речі, свідками яких не повинна ставати жодна дитина. Але щодня українські діти вчать усіх нас, що означає бути сильним і гідним, високо тримати голову навіть у найважчі часи. Я не можу придумати кращого прикладу для наслідування для дітей і дорослих. Ми вивішуємо українські прапори з наших будинків, офісів, церков, магазинів та дитячих майданчиків, навіть з мого власного даху на Даунінг-стріт, де вікна заповнені соняшниками, намальованими британськими дітьми. Наша молодь малює ваш прапор у своїх класах і виготовляє синьо-жовті браслети на підтримку вашої країни. Я вірю, що Україна виграє цю війну і всім серцем сподіваюся, що незабаром ви зможете повернутися до своїх домівок, шкіл, сімей. Як би довго це не зайняло, ми у Великій Британії ніколи не забудемо вас і завжди будемо з гордістю називати вас нашими друзями", – написав Борис Джонсон.
Також він пообіцяв подвоїти зусилля, щоб забезпечити українцям життєво необхідне продовольство та гуманітарну допомогу, а також забезпечити можливість експорту товарів до решти світу.
- Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з Джонсоном щодо експорту зерна та імпорту пального.
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