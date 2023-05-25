Борис Джонсон: Спочатку перемога України у війні з Росією, лише тоді переговори
Російсько-українська війна повинна закінчитися перемогою Українського народу і виведенням всіх російських військ з її території
Про це сказав прем’єр-міністр Великої Британії у 2019-22 роках Борис Джонсон під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
Джонсон зазначив, що багато людей зараз кажуть, що війна, яку розпочав Путін, може завершитися лише переговорами.
"Я відповідаю: це може бути так, проте, перед будь-якими переговорами ця війна мусить закінчитися і закінчиться перемогою Українського народу, вигнанням путінської армії та припиненням його варварських намагань захопити українську територію. І виведенням його військ", - наголосив він.
"Це те, що, на мій погляд, має відбутися", - додав екс-прем’єр Великої Британії.
Борис Джонсон підкреслив, що Захід має зробити все можливе, щоб підтримати Україну в досягненні цієї мети якомога швидше.
"І немає жодної мислимої причини для затримок", - резюмував він.
Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
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