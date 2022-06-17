Борису Джонсону передали лист від 6-річного Іллі, евакуйованого з Маріуполя

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Працівники залізниці передали прем'єру оригінал листа та переклад. Згодом виявилось, що Джонсон читає українською.

"Прем'єр-міністр завітав на виставку "Рятуючи майбутнє" про мільйон дітей, відправлених залізницею до безпеки під час війни. Залізничники скористалися нагодою і у відповідь на травневий лист пана Джонсона до всіх українських дітей передали йому лист і фото від 6-річного Іллі, евакуйованого з Маріуполя. Передали оригінал і переклад, але, як виявилося у поїзді, пан Борис читає українською!", - йдеться у повідомленні.

Також Борис Джонсон разом з Володимиром Зеленським відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир та побували на виставці знищеної військової техніки російських окупантів.

17 червня до Києва прибув прем'єр Британії Борис Джонсон.

Прем'єр-міністр після зустрічі із президентом України заявив, що Британія продовжуватиме надавати Україні військову та фінансову підтримку.

Згодом Зеленський назвав теми зустрічі з Джонсоном та сказав :"Маємо спільний погляд на рух до перемоги".

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