Борису Джонсону передали лист від 6-річного Іллі, евакуйованого з Маріуполя
У відповідь на лист Джонсона до всіх українських дітей залізничники передали йому лист і фото від 6-річного Іллі, евакуйованого з Маріуполя
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Працівники залізниці передали прем'єру оригінал листа та переклад. Згодом виявилось, що Джонсон читає українською.
"Прем'єр-міністр завітав на виставку "Рятуючи майбутнє" про мільйон дітей, відправлених залізницею до безпеки під час війни. Залізничники скористалися нагодою і у відповідь на травневий лист пана Джонсона до всіх українських дітей передали йому лист і фото від 6-річного Іллі, евакуйованого з Маріуполя. Передали оригінал і переклад, але, як виявилося у поїзді, пан Борис читає українською!", - йдеться у повідомленні.
- 17 червня до Києва прибув прем'єр Британії Борис Джонсон.
- Прем'єр-міністр після зустрічі із президентом України заявив, що Британія продовжуватиме надавати Україні військову та фінансову підтримку.
- Згодом Зеленський назвав теми зустрічі з Джонсоном та сказав :"Маємо спільний погляд на рух до перемоги".
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