Боротьба Зеленського із прозахідним лідером Порошенком вигідна Путіну, - Волкер
Колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер переконаний, що боротьба Володимира Зеленського з прозахідними силами, зокрема з Петром Порошенко, грає на руку Кремлю
Про це американський дипломат Курт Волкер пише у своїй статті "Зворотний відлік розпочався. Як зупинити нове вторгнення Росії в Україну".
Він зазначив, у часи загрози військового вторгнення з боку РФ Володимир Зеленський бореться із прозахідною опозицією. За словами американського дипломата, політичний розкол в Україні вигідний Росії.
"Путін бачить, що Україна розділена. Незважаючи на те, що російські сили збираються, президент Зеленський бореться з двома найпотужнішими прозахідними силами в Україні - колишнім президентом Порошенком і найбагатшим бізнесменом України, - тоді як інші, більш відомі олігархи залишаються в тіні", - підкреслює Волкер.
Курт Волкер визнає, що ліквідація олігархічної політико-економічної системи в Україні є життєво важливою і назріла.
"Метою має бути рівні умови, підкріплені верховенством права. Але нинішній підхід до деолігархізації, а також його час у період посилення російських загроз йдуть Росії лише на користь. Зараз настав час для всіх прозахідних сил в Україні відкинути свої розбіжності і працювати разом, щоб захистити країну" - наголошує він.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що "не бачить резонансу" в оголошенні підозри Порошенку.
- США наголосили на важливості верховенства права, а не політичних мотивів у ситуації щодо підозри Порошенку.
- ЄС наголосив на пріоритетності неупередженого правосуддя, пообіцявши відстeжувати ситуацію з підозрою Порошенку.
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