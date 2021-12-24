Боротьба Зеленського із прозахідним лідером Порошенком вигідна Путіну, - Волкер

Про це американський дипломат Курт Волкер пише у своїй статті "Зворотний відлік розпочався. Як зупинити нове вторгнення Росії в Україну".



Він зазначив, у часи загрози військового вторгнення з боку РФ Володимир Зеленський бореться із прозахідною опозицією. За словами американського дипломата, політичний розкол в Україні вигідний Росії.



"Путін бачить, що Україна розділена. Незважаючи на те, що російські сили збираються, президент Зеленський бореться з двома найпотужнішими прозахідними силами в Україні - колишнім президентом Порошенком і найбагатшим бізнесменом України, - тоді як інші, більш відомі олігархи залишаються в тіні", - підкреслює Волкер.



Курт Волкер визнає, що ліквідація олігархічної політико-економічної системи в Україні є життєво важливою і назріла.



"Метою має бути рівні умови, підкріплені верховенством права. Але нинішній підхід до деолігархізації, а також його час у період посилення російських загроз йдуть Росії лише на користь. Зараз настав час для всіх прозахідних сил в Україні відкинути свої розбіжності і працювати разом, щоб захистити країну" - наголошує він.

