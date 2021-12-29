Боррель: ЄС повинен бути присутній на переговорах США й РФ стосовно безпекових гарантій
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що рішення про безпеку в Європі не можна ухвалювати без участі Євросоюзу в перемовинах
Про це пише Die Welt.
Він наголосив, що Євросоюз має брати участь у перемовинах на тлі ескалації російсько-української війни.
"Ми не хочемо і не повинні бути нейтральним глядачем, за якого приймуть рішення. Так вважає і держсекретар США Ентоні Блінкен, про що він заявив мені 23 грудня у телефонній розмові", - зазначив дипломат.
Він додав, що якщо Росія прагне обговорювати гарантії безпеки - від січня й надалі, то це стосується не тільки США й РФ.
- Нагадаємо, раніше Білий дім анонсував перемовини США та РФ щодо безпекової ситуації навколо України та діяльності НАТО, заплановані на 10 січня.
РФ підтвердила перемовини зі США щодо "гарантій безпеки" 10 січня.
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