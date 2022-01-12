Боррель: Цього тижня ЄС напрацює єдину позицію та план дій щодо загроз з боку РФ

Про це йдеться у заяві голови європейської дипломатії Жозепа Борреля.



"Зіткнувшись із російськими загрозами, Європейський Союз повинен залишатися стійким, єдиним і насамперед діяти", - наголосив Боррель.



За його словами, Росія звернулася до США і НАТО з пропозиціями щодо майбутнього безпеки в Європі, які суперечать принципам європейської архітектури безпеки. Ці вимоги супроводжуються військовим нарощуванням на кордоні України та відкритою загрозою з боку Росії здійснити напад у разі їх невиконання.



Цього тижня у Бресті міністри закордонних справ і оборони ЄС проведуть низку неформальних зустрічей, де пройдуть дискусії щодо майбутнього європейської безпеки.



"Дві речі зрозумілі: ми маємо прийти до єдиної позиції ЄС і маємо обґрунтувати свою роль, підкріпивши її конкретними діями, тобто не лише щодо того, що ми думаємо чи чого хочемо, а й щодо того, що плануємо робити", - підкреслив голова європейської дипломатії.



Першим завданням ЄС буде повернення до загальних принципів архітектури безпеки, які випливають із Гельсінської хартії, Паризької хартії, угоди НАТО-Росія чи Віденського документа ОБСЄ щодо заходів зміцнення довіри.



Також європейські чиновники попрацюють над створенням більш ефективного механізму кризового управління з Росією.



"Що стосується самих відносин між ЄС і Росією, лідери ЄС вже заявили, що будь-які подальші дії проти України спричинять реальні витрати і величезні наслідки", - додав Боррель.

Раніше Жозеп Боррель заявив, що напруження на українсько-російському кордоні, поблизу якого зосереджені близько 100 тис. військових РФ, може перейти у збройне протистояння.