Боррель від імені ЄС закликав Росію відмовитися від визнання "Л/ДНР"

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"ЄС рішуче засуджує рішення президента Путіна визнати непідконтрольні уряду райони Донецької та Луганської областей України незалежними утвореннями та рішення ввести російські війська в ці райони. Цей незаконний акт ще більше підриває суверенітет та незалежність України і є серйозним порушенням міжнародного права та міжнародних угод, у тому числі Статуту ООН, Гельсінських угод, Паризької хартії та Будапештського меморандуму", - сказано в заяві.



Боррель зазначив, що Росія, як сторона, яка підписала Мінські угоди, несе "чітку та пряму відповідальність за роботу з пошуку мирного врегулювання конфлікту відповідно до цих принципів".



"Своїм рішенням визнати непідконтрольний уряду регіон сходу України "незалежними державами" Росія явно порушує Мінські угоди, які передбачають повне повернення цих територій під контроль українського уряду. Росія порушує своє зобов'язання працювати в рамках "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи з пошуку мирного врегулювання цього конфлікту - зобов'язання, яке вона неодноразово повторювала, зокрема зовсім недавно. Це також порушує резолюцію 2202 Ради Безпеки ООН, яка потребує повного виконання Мінських угод", - констатував Високий представник ЄС.



Боррель від імені всього ЄС закликав Росію як сторону конфлікту відмовитися від визнання "Л/ДНР", виконати взяті на себе зобов'язання, дотримуватися міжнародного права та повернутися до дискусій у рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи.



"Ми закликаємо інші держави не слідувати за незаконним рішенням Росії визнати цю проголошену незалежність", - йдеться у заяві.



Високий представник запевнив, що ЄС відреагує на ці порушення у терміновому порядку додатковими обмежувальними заходами, у тому числі щодо всіх економічних відносин з непідконтрольними уряду територіями, а також притягненням до відповідальності фізичних та юридичних осіб, винних у підриві територіальної цілісності України.



"Застерігаємо Росію від використання нещодавно підписаних пактів з самопроголошеними "республіками" як привід для подальших військових дій проти України. ЄС готовий швидко прийняти ширші політичні та економічні санкції. ЄС підтверджує свою непохитну підтримку та прихильність до незалежності, суверенітету та територій України її міжнародно визнаних кордонів. ЄС підтверджує свою прихильність до зміцнення політичних та економічних відносин з Україною", - рузюмував Боррель.

Як повідомлялося раніше, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік".

Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін заявив, що Росія вже протягом багатьох місяців опрацьовує ризики, з якими може зіштовхнутися у разі визнання так званих Л/ДНР.

Водночас США та Велика Британія засудили намір РФ визнати "Л/ДНР".

ЄС пригрозив Росії санкціями у разі визнання "республік".

21 лютого Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росіїю території Луганщини та Донеччини.

Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".

У Раді Федерації РФ заявили, що Росія визнає терористів "Л/ДНР" у кордонах, які "зараз фактично встановлені".