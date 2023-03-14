Боррель заявив, що ЄС обговорить військову допомогу Україні 20 березня
Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що домовленість про військову допомогу Україні буде досягнута на зустрічі міністрів закордонних справ та оборони ЄС 20 березня
Про це інформує пресслужба ЄС.
"Час має важливе значення: нам потрібно доставити більше артилерійських боєприпасів, і нам потрібно швидше доставити", - йдеться в заяві.
Боррель наголосив, зроблені ним три пропозиції, мають обговорюватися на зустрічі 20 березня. Йдеться про необхідність налагодження передачі коштом Європейського фонду миру більшої кількості артбоєприпасів, зокрема калібру 155 мм українським воїнам. Прискорення закупівлі цих снарядів для потреб держав-членів ЄС й забезпечення довгострокової підтримки України, а також інвестиції у швидке нарощування виробничих можливостей оборонної промисловості Європейського Союзу.
Крім того, верховний представник ЄС запевнив, що всі ці напрями взаємозалежні й мають йти паралельно.
- Нагадаємо, Європейський Союз 23 січня схвалив сьомий транш в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу Україні. Таким чином загальний обсяг військової допомоги Україні, виділеної за допомогою цього інструмента, зріс до 3,6 млрд євро.
- Саміт Україна – ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.
- Станом на 1 лютого ЄС надав Україні військову допомогу на суму в майже 12 млрд євро – як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі.
- 8 березня посли країн Європейського Союзу погодили виділити два мільярди євро фонду миру, з якого фінансуються військові постачання для України.
- 14 березня рада Європейського Союзу затвердила збільшення на 2 мільярди євро фонду миру, з якого також фінансують військову допомогу Україні.
- Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Європейський Союз, який прагне до безпеки, має посилити санкції проти Росії і прийняти нових членів.
- Європейська комісія у вівторок, 14 березня, затвердила реформу ринку електроенергії, щоб захистити громадян від раптових стрибків цін, прискорити використання відновлюваних джерел енергії.
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