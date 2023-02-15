"Борусія Д" - "Челсі": де дивитися гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч між "Борусією" та "Челсі" розпочнеться на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" о 22:00. Наживо його покаже Megogo.

На груповому раунді "Челсі" фінішував першим у квартеті E та випередив італійський "Мілан", австрійський "Зальцбург" та хорватське "Динамо".

Дортмундська "Борусія" посіла друге місце у групі G. Німці поступились лише англійському "Манчестер Сіті", і випередили "Севілью" та данський "Копенгаген".

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. 1-й матч

"Борусія Д" (Німеччина) - "Челсі" (Англія)

15 лютого

Дортмунд, стадіон "Сігнал Ідуна Парк"

Початок - 22:00

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