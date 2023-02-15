"Борусія Д" - "Челсі": де дивитися гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні, 15 лютого, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів дортмундська "Борусія" зіграє проти лондонського "Челсі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч між "Борусією" та "Челсі" розпочнеться на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" о 22:00. Наживо його покаже Megogo.
На груповому раунді "Челсі" фінішував першим у квартеті E та випередив італійський "Мілан", австрійський "Зальцбург" та хорватське "Динамо".
Дортмундська "Борусія" посіла друге місце у групі G. Німці поступились лише англійському "Манчестер Сіті", і випередили "Севілью" та данський "Копенгаген".
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. 1-й матч
"Борусія Д" (Німеччина) - "Челсі" (Англія)
15 лютого
Дортмунд, стадіон "Сігнал Ідуна Парк"
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 14 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" перемогла французький ПСЖ.
- В іншому матчі 1/8 фіналу ЛЧ італійський "Мілан" виявився сильнішим за лондонський "Тоттенгем".
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