Боси ПСЖ знайшли спосіб не втратити Мбаппе безплатно

Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, боси ПСЖ знайшли спосіб втримати в команді Кіліана Мбаппе. Французу пропонують продовжити контракт до 2025 року. Парижани готові суттєво збільшити зарплату форварда, щоб той не пішов у 2024 році з клубу безплатно.

ПСЖ вважає, що від продовження контракту виграють обидві сторони: гравець отримає великі кошти, а клуб зможе продати Мбаппе і не втрачатиме француза безплатно.

Незабаром повинна відбутись зустріч між Мбаппе та ПСЖ.

Кар'єра Кіліан Мбаппе

Новий контакт з ПСЖ Кіліан Мбаппе підписав у травні 2022 року. Угода розрахована на два сезони. Вже через рік француз зможе безплатно піти з ПСЖ, якщо не підпише новий контракт.

За свою кар'єру 24-річний Мбаппе зіграв за ПСЖ 260 матчів, забив 212 голів та віддав 98 результативних передач.

Transfermarkt оцінює Кіліана Мбаппе у 180 млн євро. Француз та норвежець Ерлінг Холанд вважаються найдорожчими футболістами світу.