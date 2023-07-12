Боси ПСЖ знайшли спосіб не втратити Мбаппе безплатно
Керівництво французького ПСЖ вважає, що може втримати Кіліана Мбаппе завдяки збільшенню зарплати
Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, боси ПСЖ знайшли спосіб втримати в команді Кіліана Мбаппе. Французу пропонують продовжити контракт до 2025 року. Парижани готові суттєво збільшити зарплату форварда, щоб той не пішов у 2024 році з клубу безплатно.
ПСЖ вважає, що від продовження контракту виграють обидві сторони: гравець отримає великі кошти, а клуб зможе продати Мбаппе і не втрачатиме француза безплатно.
Незабаром повинна відбутись зустріч між Мбаппе та ПСЖ.
Кар'єра Кіліан Мбаппе
Новий контакт з ПСЖ Кіліан Мбаппе підписав у травні 2022 року. Угода розрахована на два сезони. Вже через рік француз зможе безплатно піти з ПСЖ, якщо не підпише новий контракт.
За свою кар'єру 24-річний Мбаппе зіграв за ПСЖ 260 матчів, забив 212 голів та віддав 98 результативних передач.
Transfermarkt оцінює Кіліана Мбаппе у 180 млн євро. Француз та норвежець Ерлінг Холанд вважаються найдорожчими футболістами світу.
- Повідомлялось, що мадридський "Реал" спробує знову підписати Кіліана Мбаппе цього літа.
- 5 липня новим головним тренером французького ПСЖ став іспанець Луїс Енріке, який тренував "Барселону".
- Після цього президент ПСЖ поставив Мбаппе жорсткий ультиматум.
- 9 липня стало відомо, що Кіліан Мбаппе не бачить можливостей для розвитку у паризькій команді.
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