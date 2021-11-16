Боснія і Герцеговина втратила ключового футболіста за декілька годин до матчу з Україною

Про це повідомляє ba.n1info.com.



Хавбек Міралем П'янич не потрапив у заявку Боснії Герцеговини на матч кваліфікації ЧС-2022 проти України. Раніше фанати розкритикували футболіста за слабкий виступ у грі проти Фінляндії (1:3).



Контракт П'янича належить іспанській "Барселоні", але цей сезон футболіст проводить на правах оренди за турецький "Бешикташ".



Півзахисник за свою кар'єру провів 103 матчі за збірну Боснії і забив у них 15 голів.

За підсумками семи турів групового етапу відбору ЧС-2022, збірна України має 9 очок та займає третє місце у групі D. Конкуренти нашої національної команди у боротьбі за путівку до плей-офф кваліфікації з Фінляндії мають 11 пунктів та йдуть другими.

Франція з 15 балами достроково гарантувала собі першу позицію та путівку до фінальної частини турніру. Боснія і Герцеговина (7 очок) та Казахстан (3) втратили шанси на вихід з групи.

Сьогодні у вирішальному турі Україна зіграє у гостях з Боснією і Герцеговиною, а Фінляндія прийматиме Францію. Українцям потрібно перемагати боснійців та розраховувати, що фіни не переможуть французів, а якщо зіграють внічию, то не заб'ють більше голів, ніж українці - за рівної кількості очок вирішальне значення матиме різниця забитих і пропущених м'ячів та кількість забитих голів. Зараз вона в України 9:8, а у Фінляндії 10:8.

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія і Герцеговина. Початок - о 21:45.

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