Бойовики за добу 8 разів порушили перемир'я: вбито цивільного, поранено військового

Про це йдеться в зведенны штабу ООС.

Унаслідок обстрілу Новоселівки Другої загинув місцевий житель, пошкоджено приватні будинки та прилеглі домогосподарства. Через обстріли Новомихайлівки пошкодження отримали територія місцевої ферми та лінія електропередач. Без світла залишились населені пункти Тарамчук, Славне, Солодке, а Новомихайлівка ㅡ ще й без водопостачання.



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Біля Луганського бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У напрямку Миронівського ㅡ зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Під Пісками бойовики обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім того, на межі Донецької та Луганської області зафіксували проліт безпілотника типу «Орлан-10».

Унаслідок обстрілів бойовиків один український військовий отримав вогнепальні осколкові поранення. Боєць перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я - задовільний.

У штабі ООС зазначають, що на обстріли бойовиків українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.