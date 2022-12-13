Браслети "Азовсталь" об'єднали людей з 43 країн, зібрані 94 млн грн витратять на 9 морських дронів, - Мінцифра
Браслети з металу Азовсталі продали на 94 млн грн для людей з 43 країн. Гроші витратять на безпілотники для першого у світі флоту морських дронів
Про це інформує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Близько 94 млн гривен вдалося зібрати завдяки продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності". Кошти підуть на придбання 9 безпілотників у перший у світі флот морських дронів, щоб захистити Україну від ворожих ракет", - написав Федоров.
Повідомляється, що всі браслети з останньої, довоєнної, партії металу комбінату "Азовсталь" розкуплено. Символ незламності придбали люди з 43 країн світу.
"Тепер голос України звучить ще сильніше у всіх куточках світу, а українців захищатимуть морські дрони", - додав Федоров.
- У жовтні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що кошти, отримані за передостанню партію браслетів, підуть на закупівлю безпілотників.
- 11 листопада Володимир Зеленський оголосив про збір на флот морських дронів на фандрейзинговій платформі UNITED24.
- 15 листопада Мінцифри оголосило, що в Україні знову можна замовити браслети "Символ незламності. Азовсталь" – їх виготовили з літер "Вірю в ЗСУ”, які до початку листопада стояли у центі Києва.
- Всього за 2 дні було продано понад 45 тисяч з останньої партії браслетів "Азовсталь. Символ незламності".
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