Про це інформує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

"Близько 94 млн гривен вдалося зібрати завдяки продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності". Кошти підуть на придбання 9 безпілотників у перший у світі флот морських дронів, щоб захистити Україну від ворожих ракет", - написав Федоров.

Повідомляється, що всі браслети з останньої, довоєнної, партії металу комбінату "Азовсталь" розкуплено. Символ незламності придбали люди з 43 країн світу.

"Тепер голос України звучить ще сильніше у всіх куточках світу, а українців захищатимуть морські дрони", - додав Федоров.

Міністр подякував партнерам з Sova, Метінвест, Нова пошта та Rozetka за спільну роботу.

У жовтні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що кошти, отримані за передостанню партію браслетів, підуть на закупівлю безпілотників.

11 листопада Володимир Зеленський оголосив про збір на флот морських дронів на фандрейзинговій платформі UNITED24.

15 листопада Мінцифри оголосило, що в Україні знову можна замовити браслети "Символ незламності. Азовсталь" – їх виготовили з літер "Вірю в ЗСУ”, які до початку листопада стояли у центі Києва.

Всього за 2 дні було продано понад 45 тисяч з останньої партії браслетів "Азовсталь. Символ незламності".

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