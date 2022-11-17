Тисячі штук замовили за кордон. В Україні за два дні продали 45 тис. браслетів з Азовсталі
Всього за 2 дні було продано понад 45 тисяч з останньої партії браслетів "Азовсталь. Символ незламності"
Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Всього за 2 дні було продано понад 45 тисяч браслетів "Азовсталь. Символ незламності". Неймовірний результат. Тисячі браслетів замовили за кордон. Адже українська сміливість потужний світовий бренд, – написав Михайло Федоров. Сьогодні країна-терорист знову обстріляла Україну крилатими ракетами, у тому числі з моря. Можемо зупинити цей терор завдяки технологіям".
На зібрані від продажу браслетів кошти придбають ще шість безпілотників для першого у світі флоту морських дронів.
- У жовтні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що кошти, отримані за передостанню партію браслетів, підуть на закупівлю безпілотників.
- 11 листопада Володимир Зеленський оголосив про збір на флот морських дронів на фандрейзинговій платформі UNITED24.
- 15 листопада Мінцифри оголосило, що в Україні знову можна замовити браслети "Символ незламності. Азовсталь" – їх виготовили з літер "Вірю в ЗСУ”, які до початку листопада стояли у центі Києва.
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