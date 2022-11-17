Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Всього за 2 дні було продано понад 45 тисяч браслетів "Азовсталь. Символ незламності". Неймовірний результат. Тисячі браслетів замовили за кордон. Адже українська сміливість потужний світовий бренд, – написав Михайло Федоров. Сьогодні країна-терорист знову обстріляла Україну крилатими ракетами, у тому числі з моря. Можемо зупинити цей терор завдяки технологіям".

На зібрані від продажу браслетів кошти придбають ще шість безпілотників для першого у світі флоту морських дронів.

У жовтні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що кошти, отримані за передостанню партію браслетів, підуть на закупівлю безпілотників.

11 листопада Володимир Зеленський оголосив про збір на флот морських дронів на фандрейзинговій платформі UNITED24.

15 листопада Мінцифри оголосило, що в Україні знову можна замовити браслети "Символ незламності. Азовсталь" – їх виготовили з літер "Вірю в ЗСУ”, які до початку листопада стояли у центі Києва.

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