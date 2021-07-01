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Брат, ти віддав здоров'я заради цієї перемоги, - голкіпер "Шахтаря" підтримав Бесєдіна

1 липня, 2021 четвер
11:00
Спорт Артем Бесєдін

Воротар донецького "Шахтаря" Олексій Шевченко підтримав форварда збірної України Артема Бесєдіна, який отримав травму в матчі Євро-2020 проти Швеції

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Олексія Шевченка.

У своєму Stories Олексій Шевченко наголосив, що Бесєдін віддав своє здоров'я заради перемоги України.

"Брат, ти віддав здоров'я заради цієї перемоги. Чоловік. Видужуй, вся країна з тобою", - написав воротар "Шахтаря" Олексій Шевченко.

У матчі проти Швеції Артем Бесєдін вийшов на заміну на початку додаткового часу, проте за кілька хвилин залишив поле після атаки прямою ногою з боку шведа Маркуса Даніельссона, який отримав червону картку.   

Загалом на Євро-2020 Артем Бесєдін взяв участь у трьох матчах. 

Україна перемогла Швецію у овертаймі - 2:1 та вперше потрапила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка у суботу, 3 липня, у Римі посперечається з Англією.

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футбол
Шахтар
Збірна України
збірна Швеції
Артем Бесєдін
Олексій Шевченко
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