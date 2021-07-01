Брат, ти віддав здоров'я заради цієї перемоги, - голкіпер "Шахтаря" підтримав Бесєдіна
Воротар донецького "Шахтаря" Олексій Шевченко підтримав форварда збірної України Артема Бесєдіна, який отримав травму в матчі Євро-2020 проти Швеції
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Олексія Шевченка.
У своєму Stories Олексій Шевченко наголосив, що Бесєдін віддав своє здоров'я заради перемоги України.
"Брат, ти віддав здоров'я заради цієї перемоги. Чоловік. Видужуй, вся країна з тобою", - написав воротар "Шахтаря" Олексій Шевченко.
У матчі проти Швеції Артем Бесєдін вийшов на заміну на початку додаткового часу, проте за кілька хвилин залишив поле після атаки прямою ногою з боку шведа Маркуса Даніельссона, який отримав червону картку.
Загалом на Євро-2020 Артем Бесєдін взяв участь у трьох матчах.
Україна перемогла Швецію у овертаймі - 2:1 та вперше потрапила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка у суботу, 3 липня, у Римі посперечається з Англією.
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Найкращим гравцем матчу між Україною та Швецією було визнано півзахисника нашої збірної Олександра Зінченка.
- 30 червня стало відомо, що травмований Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що чекає на підтримку італійських фанів у матчі проти Англії на Євро-2020.
- Ввечері 30 червня збірна України з футболу прибула в Рим, де проведе свій матч чвертьфіналу Євро-2020 проти Англії..
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