Брат, ти віддав здоров'я заради цієї перемоги, - голкіпер "Шахтаря" підтримав Бесєдіна

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Олексія Шевченка.



У своєму Stories Олексій Шевченко наголосив, що Бесєдін віддав своє здоров'я заради перемоги України.



"Брат, ти віддав здоров'я заради цієї перемоги. Чоловік. Видужуй, вся країна з тобою", - написав воротар "Шахтаря" Олексій Шевченко.

У матчі проти Швеції Артем Бесєдін вийшов на заміну на початку додаткового часу, проте за кілька хвилин залишив поле після атаки прямою ногою з боку шведа Маркуса Даніельссона, який отримав червону картку.

Загалом на Євро-2020 Артем Бесєдін взяв участь у трьох матчах.

Україна перемогла Швецію у овертаймі - 2:1 та вперше потрапила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка у суботу, 3 липня, у Римі посперечається з Англією.

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