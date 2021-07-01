Збірна України прибула в Рим для матчу з Англією на Євро-2020

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.



Збірна України прилетіла до римського аеропорту "Фьюмічіно" вчора ввечері. Політ із Глазго, де пройшов матч зі Швецією (2:1), тривав рівно три години.



У Рим прибули 24 гравці, тренерський штаб, медичний та адміністративний персонал збірної.



Склад збірної України (за номерами):



1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Роман Безус, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.