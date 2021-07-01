Збірна України прибула в Рим для матчу з Англією на Євро-2020
Збірна України з футболу вже в Римі, де проведе свій матч чвертьфіналу Євро-2020 проти Англії
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Збірна України прилетіла до римського аеропорту "Фьюмічіно" вчора ввечері. Політ із Глазго, де пройшов матч зі Швецією (2:1), тривав рівно три години.
У Рим прибули 24 гравці, тренерський штаб, медичний та адміністративний персонал збірної.
Склад збірної України (за номерами):
1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Роман Безус, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.
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Збірна України вперше вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка 3 липня у Римі посперечається з Англією.
Матч відбудеться на стадіоні "Стадіо Олімпіко".
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Найкращим гравцем матчу між Україною та Швецією було визнано півзахисника нашої збірної Олександра Зінченка.
- 30 червня стало відомо, що травмований Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що чекає на підтримку італійських фанів у матчі проти Англії на Євро-2020.
- Після цього Мирон Маркевич вважає, що шведський захисник Маркус Даніельсcон заслужив червону картку за грубий фол проти Артема Бесєдіна.
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