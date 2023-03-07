Бразильський футболіст ПСЖ Неймар вибув до кінця сезону
Бразильський форвард французького ПСЖ Неймар через травму більше не зіграє у нинішньому сезоні
Про це повідомляє офіційний сайт ПСЖ.
Паризький клуб поінформував, що Неймар травмував гомілкостоп. Через це йому знадобиться операція. Після неї бразилець відновлюватиметься близько чотирьох місяців. Таким чином, він більше не вийде на поле у нинішньому сезоні.
"Повернуся сильнішим", - написав Неймар в Instagram.
У нинішньому сезоні 31-річний нападник зіграв за ПСЖ 29 матчів, забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.
- 3 березня стало відомо, що Неймар не допоможе ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти німецької "Баварії".
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