Стало відомо, чи зіграє Неймар у вирішальному матчі ПСЖ у Лізі чемпіонів
Лідер французького ПСЖ Неймар не допоможе парижанам у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
"Неймар не зіграє у двох наступних матчах. Він один з найкращих бомбардирів та асистентів Ліги 1. Це велика втрата", - сказав головний тренер ПСЖ Крістоф Гальтьє.
У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє проти "Баварії" (перший матч - 0:1). Матч пройде 8 березня.
Неймар у цьому сезоні провів 29 матчів, забив 18 голів та зробив 17 асистів. Контракт бразильця з ПСЖ розрахований до 2027 року.
У турнірній таблиці Ліги 1 ПСЖ займає першу позицію і випереджає "Марсель" на 8 очок.
- 14 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" перемогла ПСЖ.
- 18 лютого стало відомо, що вінгер ПСЖ Неймар хоче залишитися у французькому топ-клубі.
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