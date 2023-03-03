Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Неймар не зіграє у двох наступних матчах. Він один з найкращих бомбардирів та асистентів Ліги 1. Це велика втрата", - сказав головний тренер ПСЖ Крістоф Гальтьє.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє проти "Баварії" (перший матч - 0:1). Матч пройде 8 березня.

Неймар у цьому сезоні провів 29 матчів, забив 18 голів та зробив 17 асистів. Контракт бразильця з ПСЖ розрахований до 2027 року.

У турнірній таблиці Ліги 1 ПСЖ займає першу позицію і випереджає "Марсель" на 8 очок.

14 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" перемогла ПСЖ.

18 лютого стало відомо, що вінгер ПСЖ Неймар хоче залишитися у французькому топ-клубі.

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