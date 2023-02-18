Неймар визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ
Вінгер ПСЖ Неймар хоче залишитися у французькому топ-клубі
Про це повідомляє L’Equipe.
За інформацією джерела, 31-річний Неймар не хоче йти з команди після поточного сезону. Зараз у планах бразильця набрати форму та повністю залікувати травму, яку отримав ще на ЧС.
У цьому сезоні Неймар провів 28 матчів, забив 17 голів та зробив 16 асистів. Контракт бразильця з ПСЖ розрахований до 2027 року.
- 14 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" перемогла ПСЖ.
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