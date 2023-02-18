Неймар визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ

Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, 31-річний Неймар не хоче йти з команди після поточного сезону. Зараз у планах бразильця набрати форму та повністю залікувати травму, яку отримав ще на ЧС.

У цьому сезоні Неймар провів 28 матчів, забив 17 голів та зробив 16 асистів. Контракт бразильця з ПСЖ розрахований до 2027 року.