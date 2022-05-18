Про це інформує 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка у facebook.

"За даними штабу 57 окремої мотопіхотної бригади, 18 травня 2022 року підрозділом протиповітряної оборони було збито російський військовий літак. Слава Україні!", - повідомили у бригаді.

За даними генштабу ЗСУ з 24 лютого до 18 травня окупанти втратили близько 28 300 військових, 3043 бронемашини, 1251 танк, 586 систем артилерії й 202 літаки.

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