Брінк звернулася до українців у День спротиву російській окупації Криму

Відеозвернення Брінк оприлюднило у twitter посольство США в Україні.

"26 лютого 2014 р. тисячі кримських татар та інших зібралися, щоб проголосити: "Ми – українці. Крим – це Україна". В той час, як ви боретеся за свій суверенітет і демократію, США підтримуватимуть вас, щоб створити майбутнє, яке надасть кожному свободу, гідність і справедливість", - зазначила посол США.

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Брінк зокрема заявила, що США засуджують спробу РФ змінити демографічну ситуацію в Криму, здійснюючи жахливі операції з фільтрації людей з метою примусової депортації українського цивільного населення та зникнення людей.

"Ми закликаємо Росію негайно звільнити усіх несправедливо ув’язнених громадян України і приєднуємося до вас, щоб ще раз заявити "Крим – це Україна", - акцентувала Брінк.