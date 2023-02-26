Брінк звернулася до українців у День спротиву російській окупації Криму
Посол США в Україні Бріджит Брінк звернулася до українців з нагоди Дня спротиву російській окупації Криму і запевнила у підтримці Сполученими Штатами боротьби за звільнення півострова
Відеозвернення Брінк оприлюднило у twitter посольство США в Україні.
"26 лютого 2014 р. тисячі кримських татар та інших зібралися, щоб проголосити: "Ми – українці. Крим – це Україна". В той час, як ви боретеся за свій суверенітет і демократію, США підтримуватимуть вас, щоб створити майбутнє, яке надасть кожному свободу, гідність і справедливість", - зазначила посол США.
Читайте також: РФ незаконно утримує 180 політв'язнів, більшість - кримські татари, - омбудсман
Брінк зокрема заявила, що США засуджують спробу РФ змінити демографічну ситуацію в Криму, здійснюючи жахливі операції з фільтрації людей з метою примусової депортації українського цивільного населення та зникнення людей.
"Ми закликаємо Росію негайно звільнити усіх несправедливо ув’язнених громадян України і приєднуємося до вас, щоб ще раз заявити "Крим – це Україна", - акцентувала Брінк.
- Нагадаємо, у Криму російські військові прийшли з обшуками та катували активіста із Судака Дмитра Демчука, який займався висвітленням екологічних проблем на тимчасово окупованому півострові.
- У лютому в російському слідчому ізоляторі міста Новочеркаськ помер кримськотатарський бранець Кремля Джеміль Гафаров.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.25
Купівля 39.25Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.09Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе