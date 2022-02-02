Британець, в якого зірвався бій з Усиком, битиметься з ексчемпіоном світу
Британський важковаговик Джо Джойс домовляється про бій з колишнім чемпіоном світу Джозефом Паркером з Нової Зеландії
Про це повідомляє Sky Sports.
За словами менеджера новозеландця Девіда Хіггінса, колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBO та Джо Джойс можуть провести поєдинок у травні.
"Джозеф дав зрозуміти, що хоче повернутися якомога швидше. Можливий суперник – Джо Джойс. Джо займає перший рядок рейтингу WBO, а Джозеф другий. Потрібно визнати, що це бій 50 на 50 і він сподобається фанатам. Представники команди Джойса зв'язалися з нами та сказали, що зроблять письмову пропозицію. Ми обговорюємо травневі терміни. Подивимося, як виглядатиме їхня пропозиція", – сказав Хіггінс.
Джозеф Паркер здобув чемпіонський титул WBO у 2016 році завдяки перемозі над американцем Енді Руїсом. У 2018 році у новозеландця пояс відібрав британець Ентоні Джошуа.
У 2021 році WBO санкціонувала бій Олександра Усика за "тимчасовий" пояс проти другого номера рейтингу організації Джо Джойса. Поєдинок так не відбувся, через те, що українець отримав право одразу битися з Ентоні Джошуа та позбавив його поясів WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 2 лютого WBA призначила два відбіркові поєдинки за звання обов'язкового претендента на титул чемпіона світу, яким володіє Олександр Усик.
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