Британець, в якого зірвався бій з Усиком, битиметься з ексчемпіоном світу

Про це повідомляє Sky Sports.

За словами менеджера новозеландця Девіда Хіггінса, колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBO та Джо Джойс можуть провести поєдинок у травні.

"Джозеф дав зрозуміти, що хоче повернутися якомога швидше. Можливий суперник – Джо Джойс. Джо займає перший рядок рейтингу WBO, а Джозеф другий. Потрібно визнати, що це бій 50 на 50 і він сподобається фанатам. Представники команди Джойса зв'язалися з нами та сказали, що зроблять письмову пропозицію. Ми обговорюємо травневі терміни. Подивимося, як виглядатиме їхня пропозиція", – сказав Хіггінс.

Джозеф Паркер здобув чемпіонський титул WBO у 2016 році завдяки перемозі над американцем Енді Руїсом. У 2018 році у новозеландця пояс відібрав британець Ентоні Джошуа.

У 2021 році WBO санкціонувала бій Олександра Усика за "тимчасовий" пояс проти другого номера рейтингу організації Джо Джойса. Поєдинок так не відбувся, через те, що українець отримав право одразу битися з Ентоні Джошуа та позбавив його поясів WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).