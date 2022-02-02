WBA призначила турнір претендентів за право битися за титул Усика
WBA призначила два відбіркові поєдинки за звання обов'язкового претендента на титул чемпіона світу, яким володіє українець Олександр Усик
Про це повідомляє vRINGe.com.
WBA (Всесвітня боксерська асоціація) змусила "регулярного" чемпіона світу Тревора Браяна зустрітися з Деніелем Дюбуа з Великої Британії. В іншому "півфіналі" битимуться фін Роберт Хеленіус та британець Х'юї Ф'юрі, які в рейтингу організації займають третє та четверте місця, відповідно.
Очікується, що переможці цих боїв зустрінуться у поєдинку за статус обов'язкового претендента на "повноцінний" титул чемпіона світу WBA, яким володіє Олександр Усик.
Українцю також належать пояси WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з британцем Ентоні Джошуа, у якого він відібрав титули у жовтні 2021 року.
- Нагадаємо, 1 лютого промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси Олександра Усика, заявив, що другий бій українця проти Ентоні Джошуа відбудеться наприкінці весни - початку літа 2022 року.
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