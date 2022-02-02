WBA призначила турнір претендентів за право битися за титул Усика

Про це повідомляє vRINGe.com.

WBA (Всесвітня боксерська асоціація) змусила "регулярного" чемпіона світу Тревора Браяна зустрітися з Деніелем Дюбуа з Великої Британії. В іншому "півфіналі" битимуться фін Роберт Хеленіус та британець Х'юї Ф'юрі, які в рейтингу організації займають третє та четверте місця, відповідно.

Очікується, що переможці цих боїв зустрінуться у поєдинку за статус обов'язкового претендента на "повноцінний" титул чемпіона світу WBA, яким володіє Олександр Усик.

Українцю також належать пояси WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з британцем Ентоні Джошуа, у якого він відібрав титули у жовтні 2021 року.