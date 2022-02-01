Промоутер Усика анонсував, коли відбудеться другий супербій українця проти Джошуа
Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси Олександра Усика, анонсував, що повторний бій українця проти Ентоні Джошуа відбудеться наприкінці весни - початку літа
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Красюка, кінець травня–початок червня – це ймовірна дата бою Усик - Джошуа.
"Коли відбуваються промоутерські торги, промоутер робить ставку із загальною сумою гонорарів і вказує три ймовірні дати і три ймовірні місця проведення. Промоутер не може відійти від цих трьох опцій. Від країни проведення залежить і відсоток розподілення гонорарів. Що стосується Усик – Джошуа, то кінець травня – початок червня – дуже ймовірна дата", - запевнив Олександр Красюк.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Американський промоутер Боб Арум заявив, що Олександр Усик та Ентоні Джошуа проведуть реванш у червні 2022 року.
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