Промоутер Усика анонсував, коли відбудеться другий супербій українця проти Джошуа

Про це повідомляє "Трибуна".



За словами Красюка, кінець травня–початок червня – це ймовірна дата бою Усик - Джошуа.



"Коли відбуваються промоутерські торги, промоутер робить ставку із загальною сумою гонорарів і вказує три ймовірні дати і три ймовірні місця проведення. Промоутер не може відійти від цих трьох опцій. Від країни проведення залежить і відсоток розподілення гонорарів. Що стосується Усик – Джошуа, то кінець травня – початок червня – дуже ймовірна дата", - запевнив Олександр Красюк.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).