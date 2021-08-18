Британія довзволила вакцинувати препаратом Moderna дітей від 12 років
Велика Британія дозволила щепити дітей віком від 12 до 17 років вакциною проти коронавірусу виробництва компанії Moderna
Про це повідомляє сайт уряду Великої Британії.
Відповідний дозвіл надало британське Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
"Я радий підтвердити, що вакцина від COVID-19, виготовлена компанією Moderna, зараз дозволена дітям у віці 12-17 років. Вакцина безпечна та ефективна у цій віковій групі", - сказав виконавчий директор регулятора Доктор Джун Рейн.
Чиновник зазначив, що у Британії запроваджено комплексну стратегію спостереження для моніторингу безпеки всіх схвалених країною вакцин проти COVID-19, і цей нагляд включатиме вікову групу від 12 до 17 років.
- Нагадаємо, раніше вакцини Pfizer та Moderna дозволили використовувати для щеплення вагітних.
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