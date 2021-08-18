Британія довзволила вакцинувати препаратом Moderna дітей від 12 років

Про це повідомляє сайт уряду Великої Британії.



Відповідний дозвіл надало британське Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення.



"Я радий підтвердити, що вакцина від COVID-19, виготовлена ​​компанією Moderna, зараз дозволена дітям у віці 12-17 років. Вакцина безпечна та ефективна у цій віковій групі", - сказав виконавчий директор регулятора Доктор Джун Рейн.



Чиновник зазначив, що у Британії запроваджено комплексну стратегію спостереження для моніторингу безпеки всіх схвалених країною вакцин проти COVID-19, і цей нагляд включатиме вікову групу від 12 до 17 років.

Нагадаємо, раніше вакцини Pfizer та Moderna дозволили використовувати для щеплення вагітних.